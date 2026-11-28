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九合一選戰進入決戰日，國民黨台東縣長候選人吳秀華，28日上午穿著白色上衣、藍色牛仔褲，微笑現身投票所，除了感謝鄉親一路陪伴到最後一哩路，還引用聖經金句，相信台東縣民會做出最好的選擇。吳秀華在投票後受訪表示，她個人觀察，感覺今天投票率應該偏高，投票所排隊排很長，對於誰會當選，她只說：「流淚撒種的，必定能歡呼收割，相信台東縣民會做出最好的選擇，期待台東的未來一片光明、越來越好。」吳秀華認為，選戰過程令她印象最深刻的事，還是一路陪伴的鄉親，所有支持與溫暖的祝福，都讓她相當感動。被問到是否有帶什麼幸運小物時，吳秀華則靦腆的微笑回應說，自己沒有特別配戴幸運小物，因為她覺得每位鄉親就是她最大的幸運了。至於選舉過後最想做什麼，吳秀華則說，除了謝票之外，也期待終於能睡到自然醒。