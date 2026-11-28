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▲對於投票結果蔡康永也將抱持平常心看待。（圖／記者王意馨攝影）

主持人蔡康永今（28）日早上現身投票，選前多次針對投票議題在社群發聲，受訪時透露開票時段打算遠離電視、手機，用最理性的方式度過。對於選舉結果，蔡康永也認為不必過度戲劇化：「我跟各位一樣，我們就是會繼續我們的生活，所以太戲劇化的想像就把它留給戲劇去做好了。」此外，近日他語出驚人表示要退出文壇，對此蔡康永解釋自己是引用網路哏，表達「如果謠言想要結束，就把它變得很荒謬」，不過看到大家的回覆讓他哭笑不得。蔡康永針對選戰期間網路上的討論與攻擊留言，他坦言平常發文多由同事代勞，自己也沒有看留言的習慣，往往都是親友傳訊關心「還好嗎」才得知自己被攻擊。對此蔡康永直言看得很開，認為選舉期間民眾難免需要情緒宣洩，只要不造成實質傷害，網路作為情緒出口也無妨。值得一提的是，蔡康永近日回覆一名網友的留言，語出驚人地說：「終究來到我退出文壇的日子了。」他還原真相說，其實是引用網路哏，表達「如果謠言想要結束，就把它變得很荒謬」，沒想到大家的回應讓他哭笑不得，直呼：「我都白寫了，我應該要退出文壇。」這次選戰激烈，蔡康永表示選前之夜和朋友吃飯，沒有特別觀看任何候選人的活動，今開票是否也會緊盯開票結果，他直言不想因為選舉帶來太多雜念或情緒波動，且媒體為了收視率，可能會提早公布許多票數，因此決定把時間拿來看書，讀完後再來看開票結果。另外，對於投票結果蔡康永也將抱持平常心看待，表示：「我不覺得誰當選就可以稱之為變天，我覺得我跟各位一樣，我就繼續生活，太戲劇化的想像就留給大家去做。」鼓勵大家繼續生活下去，結果怎樣再說。