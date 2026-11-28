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比上次選舉增加近30萬人次 台鐵運量更超越今年中秋節前夕

地方公職人員選舉及全國性公民投票今（28）日登場，返鄉投票人潮持續湧現，台灣高鐵上午一度在南港、台北、板橋3大車站啟動自由座紅燈人潮管制，採取開放12分鐘、管制3分鐘方式，舒緩進站人潮，直到上午11時10分解除管制。高鐵公司表示，今天上3站陸續出現搭車人潮，為維持乘車品質及站內秩序，視現場情況調整，透過分流優化達成品質。高鐵指出，選舉疏運期間對號座訂位相當踴躍，已於今天中午12時以前加開8班全車自由座列車。目前各站乘車秩序良好、動線流暢，請旅客應配合站務人員引導，並留意現場公告，維持候車及乘車秩序。交通部統計，昨日為返鄉投票疏運高峰，高鐵疏運32.1萬人次、臺鐵疏運84.8萬人次、國道客運疏運18.4萬人次、國內空運疏運1.6萬人次、國內海運疏運8,230人次，國道全線交通量達1.045億車公里，整體疏運情形平順。今年民眾返鄉投票需求相當踴躍，相較2022年地方公職人員選舉投票前一日，高鐵、台鐵、國道客運及國內空運實際旅運量分別成長60%、21.2%、17%及6%，其中高鐵、台鐵及國道客運合計疏運135.3萬人次，較上屆選舉同期增加近30萬人次，成長約28%，臺鐵運量更超過今年中秋節連假前一日。交通部提醒，明（29）日將迎來返程高峰，各疏運單位將持續掌握旅運需求，滾動調整運能及交通疏導措施，確保民眾返程順利。