我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多黑五強碰選舉投票日！人潮照樣排爆！二樓排隊到地下B2

▲好市多黑五Day6許多人早起為搶購LG UV 抑菌雙變頻除濕機。（圖／好市多提供）

首遇假日！好市多黑五除濕機被搬空 Day6推薦清單一覽

▲好市多黑五Day6特價清單推薦。（圖／翻攝自好市多FB）

台灣好市多黑五活動期間賣場營業時間：

台灣美式賣場好市多（Costco）黑色購物節第六天，今（28）日首遇周末、儘管強碰2026九合一選舉投票日，網友抱怨一早各店人潮炸裂有如「貪食蛇」，Threads上有會員分享，上午不到8點台中南屯店從二樓賣場排隊到地下二樓，同樣內湖店、台南店、中壢店也都排隊滿滿，讓晚到的人傻眼表示「好市多裡面也有設投開票所嗎？」不少人則認為應該是為了搶購特價LG除濕機。今年好市多黑色購物節首度將檔期延長至14天（11月23日至12月6日），並祭出黑鑽卡會員上午7點30分優先進場、金星及商業會員上午8點30分開放入場的分流機制。原本外界以為，今日雖然首遇周末假日、但適逢九合一選舉投票日，早起一點前往、人潮可能會稍微分散，沒想到一早全台各分店依舊湧現「貪食蛇」排隊盛況。多名網友在社群平台Threads與IG曬出現場影片與照片，；台南店也有民眾傻眼表示「這個時間，這些人潮，我直接放棄」。畫面可見，一群人乖乖站在停車場排隊，放眼望去整區黑壓壓都是人，一時數不清有多少會員、動線該往哪裡開始排隊。而同樣情形在內湖店與中壢店也引起民眾抱怨，不少人開玩笑表示，「以為今天大家都去投票，結果全跑來好市多投票了」，直呼人潮比家附近投開票所還多。還有貼心會員分享現場情報，直呼「剛經過中壢店車流已經開始回堵了，建議下午再來或改天」、「推車真的多到像開碰碰車」，大家前往要有心理準備。事實上，好市多黑五天天折扣不一樣，2026年14天檔期，預估祭出超過700件優惠商品，總優惠金額超過120萬。今天黑色購物節Day6，大批消費者最先鎖定的是「LG UV 抑菌雙變頻除濕機 16公升」折扣現砍3400元，有會員直擊：「我看到除濕機人人一台」、「LG除濕機一下被搬空」。◾️◾️◾️◾️◾️◾️：每日上午即可優先入場。◾️：每日上午開放入場。