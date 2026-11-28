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九合一大選牽動2028政治版圖！學者：國民黨若選得差恐影響北京盤算

中間選民占比高達4成！藍綠能否突破政治兩極化成關鍵

外資11月狂賣台股約1兆元！瑞銀緊盯六都選舉結果

台北市長選戰意外陷入激戰！蔣萬安、沈伯洋被視為未來總統潛在人選

中國介選疑慮升溫！海外台灣人特地返台投票

台灣2026年九合一大選今（28）日登場！《彭博社》指出，此次選舉不僅可能重塑2028年總統大選的政治版圖，出乎意料陷入激戰的台北市長選舉，更成為外界關注焦點。學者分析，占全體選民30%至40%的中間選民，是目前台灣規模最大、成長最快的選民群體，藍綠能否突破政治兩極化、爭取中間選民支持，將是此次選戰的一大關鍵。此外，外資也密切關注六都選舉結果，藉此評估未來兩岸關係及地緣政治風險。根據《彭博社》報導，此次地方選舉將考驗總統賴清德領導的民進黨，能否將連續3屆贏得總統大選的優勢轉化為地方選舉成果，突破國民黨長期在地方政治上的優勢。對於主張與中國維持較友好關係的國民黨而言，選舉結果也可能重新洗牌黨內角逐2028年總統大位的人選，而北京正密切關注這場選舉。中央研究院助研究員顏維婷指出，若國民黨此次選舉表現不佳，勢必影響北京未來的政治盤算，也可能促使國民黨調整在立法院的行事風格，採取較為溫和、貼近政治中間路線的立場。長期研究台灣民眾政治立場的台灣大學副教授南樂（Lev Nachman）指出，目前不認同或未固定支持特定政黨的中間選民，占全體選民約30%至40%，是台灣規模最大且成長最快的選民群體。美國內華達大學拉斯維加斯分校政治學副教授王宏恩則表示，此次選舉的關鍵在於，是否有政黨能突破過去幾次選舉中嚴重的政治兩極化現象，擴大對中間選民的吸引力。王宏恩指出，由於此次選舉涉及的都是地方公職，多數選民將更關注交通、食品安全、育兒及生活成本等民生議題。相較之下，兩岸關係在2018年及2022年地方選舉中扮演的角色較為有限，外交政策通常在總統及立委選舉中才會受到更多討論。《彭博社》指出，由於兩岸關係持續緊張，海外投資人也將密切關注此次選舉結果，藉此尋找2028年總統大選及未來兩岸關係走向的線索。受到市場質疑全球人工智慧（AI）投資熱潮能否持續影響，以科技股為主的台股近期已面臨壓力。根據《彭博社》彙整的數據，外資11月以來已累計淨賣超台股約新台幣1兆元，恐創下史上最大單月資金流出紀錄。瑞銀集團（UBS）在給客戶的報告中指出，市場目光將集中在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄六都的市長選舉，因為選舉結果往往是預判下一屆總統大選的重要指標。瑞銀指出，從過往市場觀感來看，國民黨執政通常被認為具有較低的兩岸關係風險，可能降低地緣政治因素造成的資產估值折價，反之亦然。儘管受惠於科技產業需求強勁，主計總處27日將台灣今年經濟成長率預測上修至13%以上，並預估2027年經濟成長率可達6.5%，但仍有不少民眾認為自己並未享受到AI產業蓬勃發展所帶來的經濟紅利。《彭博社》指出，此次最受矚目的選戰莫過於台北市，民進黨希望自1994年以來再度拿下台北市長寶座，由立委沈伯洋挑戰尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安。這場選戰也被視為2名未來總統潛在人選的交鋒，因為台灣歷來5位經由民選產生的總統中，有4人曾擔任市長，其中3人更曾出任台北市長。除了台北市之外，民進黨也試圖翻轉全台人口最多的新北市，該黨2022年在新北市長選舉中以近25個百分點的差距落敗；南部則須力守長期被視為傳統票倉的高雄市。《彭博社》指出，台灣選舉是華語世界規模最大的民主實踐。總部位於瑞典斯德哥爾摩的「全球民主現況倡議」指出，台灣在民主權利、政治代表性、公民參與及法治等方面，均是全球表現最出色的社會之一。不過，台灣政府也警告，中國試圖透過AI生成的深偽內容、假訊息、非法資金及網路攻擊等手段干預選舉。為確保選舉透明度並降低舞弊風險，台灣選民必須親自返回戶籍所在地投票，開票過程也公開進行。一名旅居新加坡、35歲的王姓金融業從業人員，此次特地返回台北投票支持沈伯洋，這也是她人生首次參與地方選舉。她興奮地表示，「這讓人很期待，這是我們第一次可能看到改變。」