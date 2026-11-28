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魏嘉賢：昨晚心情亢奮 相信花蓮縣民的智慧

花蓮縣長無黨籍候選人魏嘉賢今（28）日上午9時許身穿深藍色外套，在妻子的陪伴下，前往花蓮市鑄強國小投開票所投票。他特別帶著父母親的拍立得合照，象徵父母陪伴在自己身旁，履行自己與父親共同的心願，為自己投下神聖的一票。魏嘉賢的父親，前花蓮縣議員魏東河於23日離世。魏嘉賢今日帶著這張別具意義的照片來到投票所，不僅是對父親的思念，更希望以這樣的方式，讓父母親共同見證自己人生中重要的時刻，完成父親未能親自前來投票的心願。他表示，父母親一生對花蓮的感情，以及服務鄉親的精神，始終是自己從政路上最重要的力量。今天在妻子的陪伴下，帶著父母親的愛與期許，為自己投下這一票，對他而言，不僅是履行公民的權利，更具有深刻的意義。談及投票日的心情，他坦言，昨晚心情相當亢奮，期待迎接這一天。儘管上午飄著毛毛細雨，但天氣舒適，相信鄉親都能踴躍行使公民權利。他也相信花蓮縣民的智慧，能夠選出心目中理想的地方首長及各級民意代表，共同為花蓮的未來努力。魏嘉賢表示，投票結束後將先返家陪伴父親，稍晚再前往競選總部等待開票結果，以平常心面對鄉親的選擇。