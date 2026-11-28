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藝人胡瓜在今年67歲生日時，家人特別集資為他買了台價值粗估2100萬的法拉利跑車「Ferrari 812 GTS」，讓他終於圓夢獲得人生第一台法拉利。而近日胡瓜於YouTube頻道《新下面一位》上傳新影片，不僅到展間賞車，朝聖全球限量僅499輛、要價1.8億元的法拉利「馬王」LaFerrari，還駕駛著愛車體驗首次超跑車聚，合體「吊車大王」胡漢龑等多名超跑車主。胡瓜近日在《新下面一位》的影片中，罕見親自駕駛愛車上路。他先是前往內湖瑞光街的超跑展間，老闆也帶領他體驗要價超過4000萬元的「Lamborghini Aventador SVJ」，以及在台灣非常稀有的「McLaren Senna」，並朝聖限量豪車「馬王」LaFerrari。面對眼前的神車胡瓜也忍不住坐進駕駛座試乘開箱，還笑說：「買不起也要加減坐一下！」而接著他到深坑莫內咖啡，去體驗人生首次車聚，現場有多名超跑車主，就連蒐集名車聞名的「吊車大王」胡漢龑也在內。胡瓜也坦承自己本身就很愛玩車，還曾同時有BMW、賓士到日產NSX等7、8台車，但法拉利卻始終是他的夢想，胡瓜也說開跑時可以提升腎上腺素，不僅能訓練大腦的反應，還能消除疲勞，「你一天的疲勞到晚上會比較好睡覺。」不愛改裝車、喜愛尊重原廠工藝與設計的胡瓜，對愛車的保護也毫不手軟，直接用紅色與金色的鋼鐵人配置，光是車身貼膜就花了快25萬元。雖然開著頂級超跑，但胡瓜表示這並不是為了炫富，而是努力工作而完成的夢想。他也分享理財觀念，強調有錢第一要先買保險，「第二買房子，有多餘的錢才去做想要做的事。」人生態度引發網友大讚。