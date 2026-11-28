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先陪母親投票 魏平政：媽媽是我最好幸運物

昨晚拜票到最後一刻 和團隊吃完宵夜才返家

「藍天白雲、陽光燦爛」 籲鄉親踴躍投票

2026九合一地方選舉今（28）日投票，國民黨彰化縣長候選人魏平政一早先陪88歲母親、社頭鄉前鄉長魏陳春惠前往社頭國小投票，再到自己戶籍所在地的社頭運動公園體育館投下選票。魏平政笑稱，母親就是自己的「最好幸運物」，今天看到藍天白雲，心情也跟天氣一樣「陽光燦爛」，並表示自己已盡最大努力，「所有的結果都是最好的安排」。魏陳春惠上午使用助行器緩緩走進投票所，魏平政一路陪在身旁。他表示，今天早上最重要的事，就是先陪母親完成投票，「媽媽就是我的最好幸運物」，也是身為人子應盡的責任。魏陳春惠受訪時也對兒子表達信心，表示魏平政從小就相當自動自發，讀書、考大學、考律師都不需要家人操心，「他做什麼都做得很好，按部就班」，這次參選縣長，她同樣對兒子有信心。陪母親投票後，魏平政再前往自己的戶籍所在地投票。他表示，昨晚先回到家鄉社頭掃街，之後又到員林車掃，看到沿途支持者的熱情回應相當感動。結束拜票後，他返回社頭競選總部與團隊聊天、吃宵夜，一直到接近午夜12時才解散。魏平政說，這段時間選舉行程相當耗體力，因此昨晚反而睡得不錯，投票日早上心情也很輕鬆。魏平政表示，今天看到藍天白雲、風和日麗，「心情跟今天的天氣一樣，陽光燦爛」，希望彰化鄉親都能踴躍出門，把手中神聖的一票投給自己心目中理想的候選人，「讓我們的國家更好，我們的彰化縣更好」。至於如何看待晚間開票結果，魏平政說，自己從參選以來一直保持平常心，能做的就是盡最大努力，沒有特別預想當選或落選後的情況，「所有的結果都是最好的安排」，相信彰化縣民會做出自己的決定。