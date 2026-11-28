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立法院長韓國瑜今（28）日中午11時許前往投票，現身時立刻被大批記者包圍，沿途不斷打招呼，直說「謝謝大家，大家辛苦了，謝謝啦」，還有2名年輕男子上前合影。沒想到現場媒體一時沒有提問，韓國瑜反而主動打破沉默說：「各位好朋友都沒有問題問我喔？」一句話瞬間逗笑眾人，隨後也談到台灣民主，呼籲全民共同守護得來不易的民主制度。韓國瑜表示，台灣聞名全世界的有2項重要特色，一項是硬體，也就是台積電；另一項是軟體，則為台灣的民主生活方式與民主制度。他指出，今天的選舉就是履行公民權利最重要的一步，希望大家一起維護台灣經過數十年才好不容易建立起來的民主，並高喊「為台灣民主加油！」媒體接著詢問韓國瑜的後續動向，他指出，投票大約下午4時結束後，很快就會開始掌握開票情況，預估晚間7、8點左右就能逐漸知道結果。至於是否會特別前往哪一場開票活動？韓國瑜則表示「會注意，不會去哪一場，看看」，將持續關注各地選情，這次有許多關鍵城市都值得注意。結束簡短受訪後，韓國瑜也不忘向媒體及民眾呼籲，大家趕緊回去投票，隨後便離開現場。