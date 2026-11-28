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項目／球員 數據／金額表現 詹姆斯（LeBron James） 21分、7籃板、6助攻、1阻攻（13投8中、三分6中3） 西蒙斯（Anfernee Simons） 19分、2籃板、3助攻 恩比德（Joel Embiid） 14分、11籃板、3助攻、3抄截 馬克西（Tyrese Maxey） 14分、6助攻 溜馬隊焦點球員 赫夫（Jay Huff）18分、內姆哈德（Andrew Nembhard）14分4板、祖巴茨（Ivica Zubac）5分16板 2026 NBA盃獎金制度 八強：$60,499／四強：$120,997／亞軍：$241,994／冠軍：$604,985（美元）

美國職籃（NBA）盃小組賽今（28）日迎來東區B組出線生死戰，費城76人客場挑戰印第安納溜馬，只要贏球便能鎖定分組第一晉級八強淘汰賽。在高達60萬4985美元（約合新台幣1960萬元）冠軍獎金的強力號召下，即將年滿42歲的底薪老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度開啟「全力詹模式」，全場僅出戰27分鐘便以13投8中的超高效率狂轟21分7籃板6助攻1阻攻，連連4場破20分、超過60%投籃命中率打破NBA紀錄，率領76人在第三節就建立起27分的巨大領先，終場以111：87輕取溜馬，不僅以3勝1負勇奪東區B組龍頭、寫下76人隊史首度闖進NBA盃淘汰賽的里程碑，也先為全隊每人賺進保底6萬0499美元（約合新台幣196萬元）的八強獎金。本季領取388萬美元底薪合約加盟費城的詹姆斯，對NBA盃獎金向來格外重視。畢竟若能一路過關斬將奪冠，超過60萬美元的冠軍獎金對底薪老將而言無疑是一筆極為豐厚的「年終獎金」。今日攸關出線的關鍵戰役，詹姆斯從開賽第一秒就展現強烈企圖心，外線手感燙得發紫、開局三分球直接3投3中，單節獨拿11分率隊打出17：5的夢幻開局；上半場他更以8投6中高效進帳15分、4籃板，助76人半場打完以55：44穩佔上風。易邊再戰後，儘管溜馬一度試圖反撲，但76人後衛西蒙斯（Anfernee Simons）在第三節末段外線連珠炮爆發、單節轟進多記三分連拿11分，搭配詹姆斯強勢殺入禁區取分，三節打完76人已將比分拉開至85：58，末節更一度領先高達31分，提前將比賽打入垃圾時間。憑藉這場代表作，41歲的詹姆斯（第24個NBA賽季）也一舉改寫多項高齡神蹟，他近5戰場均繳出22.4分、6.4籃板與6.6助攻，投籃命中率高達59.2%、三分球命中率更達驚人的52.2%，得分與助攻雙雙領跑76人全隊。另外，詹姆斯也成為NBA史上最年長連續4場比賽以超過60%投籃命中率、破20分的球員（此役真實命中率高達73.3%）；個人繼2023-24賽季率湖人奪下首屆NBA盃冠軍、2025-26賽季闖進八強後，詹姆斯生涯第3度踏上NBA盃淘汰賽舞台，有望衝擊個人第2座NBA盃金盃。除了詹姆斯火力全開外，此前因病連休兩場的76人當家球星恩比德（Joel Embiid）今日也正式復出，全場貢獻14分、11籃板與3抄截的雙十數據，與先發前鋒巴洛（Dominick Barlow，12分8籃板）攜手扛住禁區防線；西蒙斯替補出發攻下全隊次高的19分，後場雙槍馬克西（Tyrese Maxey，14分6助攻）與新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe，9分5籃板7助攻）也穩定輸出。在詹姆斯率隊寫下隊史首度晉級NBA盃八強的歷史一刻後，76人官方社群第一時間發布的晉級慶祝海報也特別將41歲的詹姆斯放在最中央C位，向這位幫助全隊鎖定八強門票與保底獎金的傳奇領袖致敬。