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美國職籃（NBA）盃西區C組生死戰今（28）日上午上演萬眾矚目的「新生代MVP巔峰對決」，洛杉磯湖人作客挑戰聖安東尼奧馬刺。在這場攸關小組出線與西區龍頭的關鍵戰役中，湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）展現本季最專注的攻守表現，上半場不僅16投8中高效攻下19分、5籃板、3助攻與1抄截（正負值+12高居全場第一），更在防守端主動扛起對位馬刺巨塔文班亞馬（Victor Wembanyama）的重任，硬是將這位法國天才限制到半場9投僅3中拿8分！湖人憑藉鐵血防守與24：15的籃板優勢，半場打完以54：38大幅領先馬刺16分，連知名NBA記者歐康納（Kevin O'Connor）都在社群媒體驚嘆：「唐西奇的表現簡直離譜！」賽前湖人剛迎來因腳跟傷勢缺陣5場的副攻手里夫斯（Austin Reaves）火線復出，總教練瑞迪克（JJ Redick）排出唐西奇、里夫斯、塞布爾（Matisse Thybulle）、拉拉維亞（Jake LaRavia）與中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的先發陣容。開賽後湖人立刻祭出高強度包夾與身體對抗，唐西奇不僅全程將注意力100%投入比賽、上半場沒有任何一次向裁判抱怨，甚至在首節末段湖人改打小陣容時，多次在低位主動換防頂住身高7呎4吋的文班亞馬，用噸位積極將對方推離籃框，美媒《PurpGolded》也隨即曬出對位畫面盛讚：「唐西奇主動承擔起防守文班亞馬的重任。」進攻端方面，儘管唐西奇前陣子外線手感略顯低迷，但此役他在中距離金雞獨立跳投與切入拋投無往不利，上半場16投8中獨攬19分，並在第二節尾聲馬刺剛靠卡斯爾（Stephon Castle）與文班亞馬連進三分追近比分時，立刻回敬一記關鍵三分球澆熄對手反撲氣焰。前NBA灌籃王葛里芬（Blake Griffin）近日在節目上便直言本季根本沒人防得住唐西奇：「他創造出手空間的方式太無解了，對手拿他毫無辦法。」除了唐西奇在「雙星對決」中全面壓制文班亞馬外，湖人角色球員在上半場也展現極高執行力。中鋒凱斯勒不僅在禁區正面封阻文班亞馬與瓦塞爾（Devin Vassell）的攻框，半場更貢獻8分、5籃板、3助攻、1抄截與1阻攻的全能表現；替補後衛塞克斯頓（Collin Sexton）也在第二節多次面對文班亞馬完成高難度拋投、半場進帳9分，搭配拉拉維亞首節連飆兩記三分拿8分，助湖人半場籃板以24：15徹底碾壓馬刺。反觀馬刺上半場外線手感冰冷，團隊三分命中率僅17%，遠低於湖人的29%，全隊僅菜鳥後衛卡斯爾拿到雙位數10分，文班亞馬雖送出4次抄截與1阻攻，但進攻端受制於凱斯勒與唐西奇的輪番消耗僅拿8分、5籃板，新秀哈珀（Dylan Harper）則進帳8分。湖人上半場已建立16分安全領先，下半場只要延續防守強度與籃板保護，極有機會在客場奪下這場關鍵勝利。