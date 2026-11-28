2026九合一選舉及全國性公民投票今（28）日登場，投票時間自上午8時至下午4時，不過，若是沒收到投票通知單，或是臨出門前才發現通知單不見了，該怎麼辦？其實只要符合投票資格，攜帶本人國民身分證就能投票，不知道投票所的人則可以直接上內政部戶政司投票所地點查詢網站，輸入身分證字號、出生年月日2項基本資料，就能查到自己的投票所地點。
投票所在哪裡？手機3步驟立即查詢
內政部表示，為方便未居住在戶籍地或未收到投票通知單的民眾，民眾不需下載任何App，直接進入內政部戶政司投票所地點查詢網站，就能查詢投票所地點，內政部全球資訊網-中文網
查詢步驟如下：
1.進入內政部戶政司投票所地點查詢網站。
2.輸入國民身分證字號、民國出生年月日。
3.輸入圖形驗證碼，點選「送出」即可查詢。
此外，民眾也可透過中央選舉委員會2026選舉專區，依照戶籍地址查詢投票所位置。
投票通知單不見也能投票 身分證一定要帶
出門投票前，記得準備「投票三寶」，包括國民身分證、印章及投票通知單。不過，若忘記攜帶印章，可用簽名或按指印代替；若沒有收到投票通知單，或是不慎遺失，也不影響投票權益，只要攜帶本人國民身分證，經選務人員核對資格後，就能領票。
國民身分證：一定要攜帶。
印章：可用簽名或按指印代替。
投票通知單：未攜帶仍可投票。
投票所查詢開放至下午5時30分 投票只到下午4時
值得注意的是，內政部戶政司投票所線上查詢服務將開放至今天下午5時30分，但並不代表投票時間也延長，今天投票時間仍為上午8時至下午4時，民眾務必在規定時間內抵達指定投票所，以免錯過投票時間。
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內政部表示，為方便未居住在戶籍地或未收到投票通知單的民眾，民眾不需下載任何App，直接進入內政部戶政司投票所地點查詢網站，就能查詢投票所地點，內政部全球資訊網-中文網
查詢步驟如下：
1.進入內政部戶政司投票所地點查詢網站。
2.輸入國民身分證字號、民國出生年月日。
3.輸入圖形驗證碼，點選「送出」即可查詢。
此外，民眾也可透過中央選舉委員會2026選舉專區，依照戶籍地址查詢投票所位置。
出門投票前，記得準備「投票三寶」，包括國民身分證、印章及投票通知單。不過，若忘記攜帶印章，可用簽名或按指印代替；若沒有收到投票通知單，或是不慎遺失，也不影響投票權益，只要攜帶本人國民身分證，經選務人員核對資格後，就能領票。
國民身分證：一定要攜帶。
印章：可用簽名或按指印代替。
投票通知單：未攜帶仍可投票。
投票所查詢開放至下午5時30分 投票只到下午4時
值得注意的是，內政部戶政司投票所線上查詢服務將開放至今天下午5時30分，但並不代表投票時間也延長，今天投票時間仍為上午8時至下午4時，民眾務必在規定時間內抵達指定投票所，以免錯過投票時間。
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