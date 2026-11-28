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全台投票所爆災情！一堆人公投票沒領到超傻眼

「太誇張了！我太太投完票才驚覺選務人員沒有給公投票，這是重大疏失吧！」、「有夠扯，我投完票出來才知道原來選票有四張耶！我完全沒有投到公投，選務人員都沒有提醒要領是怎樣啦！」

選務人員問我要不要拿公投票，我也問她本來不是都要給，為什麼要問，他說有的人不要，拜託你管我要不要投，就是要給好嗎

▲許多民眾上網爆投票所亂象，表示選務人員不僅沒主動提醒要領公投票，還有人詢問：「你要不要公投票。」讓選民超傻眼。（圖/NOWNEWS攝影中心）

各個投票所領票方式不同！選務人員程序不同「下午投票記得領公投票」

第一個人蓋章傳給第二個人蓋章，然後第三個人給我四張選票，還提醒我有四張喔！」

前面會收印章去蓋章，然後服務人員會給3張票，再幫忙傳到公投領票處那邊，公投的服務人員蓋完後就送回印章，然後最後領到4張

▲各個投票所領取選票的程序不同，民眾如果沒有領到公投票的話，記得要提醒選務人員要領取公投票哦！（圖/NOWNEWS攝影中心）

九合一大選暨全國性公民投票第22案今（28）日為投票日，一早就已經不少人到投票所投下神聖的一票，沒想到才一個上午，社群平台卻爆出亂象，全台灣各地有不少選民指出，很多投開票所選務人員「沒有主動給公投票」，導致超多人錯過投公投票的機會，在社群引爆討論，不少人都表示：「選務人員本來就要主動給公投票跟提醒好嗎，根本欠檢舉啊！」經過一早投票之後，許多選民在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我這邊台北信義區，」、「此時此刻我看到這篇才知道我只拿到三張，今年選務人員在幹嘛啊」、「全台超多人回報沒有公投票.....」、「如果沒有主動告知，主任管理員跟主任監察員就失職了啊」、「拜託沒領到公投票的全部去檢舉，真的超級扯。」《NOWNEWS》記者因還未去投票，實際採訪位於新北的黃小姐是否有沒領到公投票的情況，黃小姐表示：「他們是分兩本冊子再蓋章的，一本應該是市長議員里長的，一本就是公投，兩本年齡跟造冊人數不同，選務人員收走我的印章之後，高雄葉先生則說：「進去投票所就是很順暢的流程，，沒有遇到沒拿到公投票的狀況。」由此可證，各個地方的投票所領票的方式都有不同，黃小姐是一次領到四張選票，而葉先生則是3+1的方式領取，，請下午要去投票的民眾要留意有沒有領到公投票，如果發現選務人員沒有按照程序給予完整選票，記得要跟中選會檢舉反應。