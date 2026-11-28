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▲民進黨彰化縣長候選人陳素月（左二）今（28）日在兩個兒子（右一及右二）陪同下，完成投票。（圖／陳素月競辦提供）

▲民進黨彰化縣長候選人陳素月今（28）日一早排隊約30分，完成投票。（圖／陳素月競辦提供）

2026縣市長大選今（28）日進行投票，民進黨彰化縣長候選人陳素月一早在兩位兒子陪同之下，投下神聖一票。她也透露，昨晚一夜好眠不緊張，2個兒子也很貼心，跑完行程回家會端熱水讓她泡腳，等選完謝票後，她也會好好休息陪伴家人，也呼籲鄉親把握時間行使自己的權利，投下神聖一票。陳素月今日一早抵達永靖鄉永福村日照中心投開票所，雖然昨晚舉辦造勢晚會，今日仍精神飽滿，在兩個兒子陪同，全家一起出門投票，與民眾一樣約排了30分鐘，投下了神聖一票。她受訪時也談到今天的心情很輕鬆，天氣也很涼爽，昨晚睡的好，忙碌了一段時間，好好休息一下。至於選後最想做什麼？陳素月表示，「要謝票」，感謝這段時間一起打拚的團隊與幹部、支持者，有大家的支持，選舉才會這麼順利。她也透露，選舉期間，中秋節前後可能是睡眠不足，免疫力下降，被病毒感染，只有那段時間比較不舒服，過了將近1個月就好了，沒有影響到體力，反而覺得最後體力越來越好，但有覺得自己變瘦。至於兩個兒子是否幫忙選舉？陳素月表示，兩個兒子都有幫忙，兒子在一旁也表示媽媽這陣子特別辛苦，每天都是忙碌12小時，感到心疼。陳素月也說兒子很貼心，每天跑完行程回家，還會幫她準備熱水泡腳。