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投票日竟傳出疑似違規助選爭議！九合一選舉今（28）日登場，民眾黨新竹市議員候選人施淑婷一早在臉書踢爆，有民眾穿著印有民進黨新竹市長候選人莊競程姓名及號次的競選背心，出現在殯儀館活動，引發外界質疑。對此，新竹市選舉委員會表示，已接獲民眾具名檢舉，將依法調查相關事證，並移請監察小組委員會審議；至於莊競程競選辦公室目前暫無回應。施淑婷在臉書發文並附上照片指出，根據《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得在投票日從事競選、助選或罷免活動，相關禁令適用於全國公共場所，並非只有投開票所周邊才受到限制。施淑婷質疑，殯儀館雖然是舉辦祭祀活動的場所，但仍屬於民眾人潮往來的公開空間，若有人穿著印有候選人姓名及號次的競選背心出席活動，是否具有宣傳、拉票及加深選民印象的助選意圖，應由相關單位釐清。針對相關指控，新竹市選委會回應，已接獲民眾具名檢附影片檢舉，內容是否違反《公職人員選舉罷免法》第56條第2款投票日不得從事競選、助選活動的規定，選委會將依法調查相關事證，後續並移請監察小組委員會審議。