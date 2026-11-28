我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統蔡英文今（28）日中午現身投票所，面對媒體詢問投票心情，她面帶笑容簡短回答「很好」，隨後便拿出身分證接受查驗，進入投票所完成投票。不過，投票過程卻接連發生小插曲，不僅走錯方向，又忘了帶走印章，讓她也忍不住笑場直呼：「太緊張了！」意外成為投票現場的有趣畫面。蔡英文中午左右抵達投票所，面對守候在場的媒體記者，先被問到今天心情如何，她笑著表示「很好」，接著便依照程序出示身分證件，完成查驗後進入投票所投票，過程中並未多談選舉相關議題。沒想到完成投票後，蔡英文走出投票所時一度走錯方向，經現場媒體出聲提醒，才驚覺自己走錯邊；隨後又發現忘記拿印章，只好再折返回去取回，接連發生的小插曲讓她當場笑了出來，並自嘲「太緊張了」，現場氣氛相當輕鬆。蔡英文完成投票後，隨即在隨扈簇擁下快步離開現場，並未停留接受媒體進一步訪問。