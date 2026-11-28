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今（28）日是九合一大選投票日，台中市天氣風和日麗，一早便湧現大批民眾前往投票，高速公路南下路段更出現返鄉大塞車潮！據了解，台中市投票率在上午10時已衝破17%，11時一舉達到30%，截至中午12時投票率約39.55%，公投投票率則為38.34%，整體投票熱度高昂，可望超越4年前「史上最低」紀錄。今日投票日中部氣溫明顯回暖，台中市長盧秀燕上午受訪時表示，白天天氣相當舒適，一早觀察各投開票所投票狀況都很不錯，不僅人潮踴躍、秩序也相當良好。她特別感謝前來協助的近3萬名選務人員，以及警察、中選會等公務同仁，犧牲周末假期為市民服務，希望今日投票一切順利；她也直言非常看好這次的投票率，再次呼籲市民把握好天氣踴躍出門投票。根據統計，台中市2026年地方公職人員選舉確定選舉人人數，市長選舉為237萬6,502人，市議員選舉為236萬8,839人（區域議員233萬9,731人、平地原住民議員1萬2,195人、山地原住民議員1萬6,913人）；全國性公民投票第22案確定投票權人人數則為243萬1,916人。回顧中選會資料，4年前台中市長選舉投票率僅60.01%，創下縣市合併以來最低紀錄，今日在好天氣與返鄉潮帶動下，投票率備受外界關注。