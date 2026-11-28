NBA例行賽今（28）日有11場NBA盃比賽進行，焦點戰為洛杉磯湖人客場交手聖安東尼奧馬刺，湖人首節就靠三分狂射取得27：14領先，想不到第三節風雲變色，馬刺單節追回16分差，第四節更靠文班亞馬（Victor Wembanyama ）打出一波攻勢直接逆轉，馬刺終場99：96逆轉擊敗湖人，小組賽取得3勝1敗晉級。唐西奇（Luka Doncic）本場雖攻下31分、6籃板與8助攻，但三分13投1中慘兮兮。
湖人第三節失去準心 馬刺單節追回16分
湖人雖然客場作戰，首節外線火力四射，團隊投進6顆三分外線，取得27：14領先，上半場就狂勝16分，結果第三節馬刺展開追分秀，加上湖人三分火力突然下滑，唐西奇單節6次三分出手都落空，倒數1分鐘強森（Keldon Johnson）底角投進三分，馬刺單節追平16分差，還帶著高昂氣勢進入末節。
第四節馬刺一度取得8分領先，湖人則在傷癒歸隊的里夫斯（Austin Reaves）率領下緊咬比分，倒數3分鐘雙方仍只有4分差距，最後一分鐘文班亞馬、唐西奇都在高張力防守下展現價值，連續搶分得手。
卡斯特關鍵三分太致命 馬刺NBA盃小組賽登頂晉級
最後43.2秒，馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）投進關鍵三分，將領先拉開至96：90多達6分差距，隨後里夫斯投進三分，湖人最後一波進攻拉拉維亞（Jake LaRavia）2罰都進，湖人追進至1分差，馬刺最後7.7秒進攻，福克斯（De'Aaron Fox）也2罰都進，回過頭格蘭姆斯（Quentin Grimes）第2罰故意沒進，文班亞馬抓下關鍵籃板，馬刺終場逆轉擊敗湖人，NBA盃小組賽取得3勝1敗晉級，湖人則為2勝2敗坐收。
數據方面，文班亞馬全場25分、16籃板、2助攻、4抄截與2火鍋全能演出，唐西奇（Luka Doncic）本場雖攻下31分、6籃板與8助攻，但三分13投僅1中，里夫斯18分、8籃板。
🏀費城76人111：87溜馬 戰報
費城76人客場挑戰印第安納溜馬，只要贏球便能鎖定分組第一晉級八強淘汰賽。下月即將年滿42歲的底薪老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度開啟「全力詹模式」，全場僅出戰27分鐘便以13投8中的超高效率狂轟21分、7籃板、6助攻與1火鍋，率領76人111：87輕取溜馬。
詹姆斯連4場破20分、超過60%投籃命中率打破NBA紀錄，76人第三節就建立27分巨大領先，不僅以3勝1負勇奪東區B組龍頭、寫下76人隊史首度闖進NBA盃淘汰賽的里程碑，也先為全隊每人賺進保底6萬0499美元（約合新台幣196萬元）的八強獎金。
🏀波特蘭拓荒者116：94勇士 戰報
金州勇士今（28）日交手「強隊殺手」波特蘭拓荒者，首節竟被對手打出11：37瘋狂攻勢，早早陷入大幅度落後，儘管後兩節努力追趕，終場仍以22分差吞敗。
勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）奮力砍下18分、7籃板與2助攻，已是全隊最佳，贏球的拓荒者方面，一哥阿夫迪亞（Deni Avdija）攻下26分、7籃板、7助攻全能演出。拓荒者贏球後，確定與馬刺攜手晉級。
🏀11月28日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）
🏀11月29日 NBA完整賽程時間表（台灣時間）
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湖人雖然客場作戰，首節外線火力四射，團隊投進6顆三分外線，取得27：14領先，上半場就狂勝16分，結果第三節馬刺展開追分秀，加上湖人三分火力突然下滑，唐西奇單節6次三分出手都落空，倒數1分鐘強森（Keldon Johnson）底角投進三分，馬刺單節追平16分差，還帶著高昂氣勢進入末節。
第四節馬刺一度取得8分領先，湖人則在傷癒歸隊的里夫斯（Austin Reaves）率領下緊咬比分，倒數3分鐘雙方仍只有4分差距，最後一分鐘文班亞馬、唐西奇都在高張力防守下展現價值，連續搶分得手。
卡斯特關鍵三分太致命 馬刺NBA盃小組賽登頂晉級
最後43.2秒，馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）投進關鍵三分，將領先拉開至96：90多達6分差距，隨後里夫斯投進三分，湖人最後一波進攻拉拉維亞（Jake LaRavia）2罰都進，湖人追進至1分差，馬刺最後7.7秒進攻，福克斯（De'Aaron Fox）也2罰都進，回過頭格蘭姆斯（Quentin Grimes）第2罰故意沒進，文班亞馬抓下關鍵籃板，馬刺終場逆轉擊敗湖人，NBA盃小組賽取得3勝1敗晉級，湖人則為2勝2敗坐收。
數據方面，文班亞馬全場25分、16籃板、2助攻、4抄截與2火鍋全能演出，唐西奇（Luka Doncic）本場雖攻下31分、6籃板與8助攻，但三分13投僅1中，里夫斯18分、8籃板。
費城76人客場挑戰印第安納溜馬，只要贏球便能鎖定分組第一晉級八強淘汰賽。下月即將年滿42歲的底薪老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度開啟「全力詹模式」，全場僅出戰27分鐘便以13投8中的超高效率狂轟21分、7籃板、6助攻與1火鍋，率領76人111：87輕取溜馬。
詹姆斯連4場破20分、超過60%投籃命中率打破NBA紀錄，76人第三節就建立27分巨大領先，不僅以3勝1負勇奪東區B組龍頭、寫下76人隊史首度闖進NBA盃淘汰賽的里程碑，也先為全隊每人賺進保底6萬0499美元（約合新台幣196萬元）的八強獎金。
金州勇士今（28）日交手「強隊殺手」波特蘭拓荒者，首節竟被對手打出11：37瘋狂攻勢，早早陷入大幅度落後，儘管後兩節努力追趕，終場仍以22分差吞敗。
勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）奮力砍下18分、7籃板與2助攻，已是全隊最佳，贏球的拓荒者方面，一哥阿夫迪亞（Deni Avdija）攻下26分、7籃板、7助攻全能演出。拓荒者贏球後，確定與馬刺攜手晉級。
🏀11月28日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）
|客隊
|比分
|主隊
|勝隊表現最佳
|敗隊表現最佳
|邁阿密熱火
|108：105
|紐約尼克
|阿德巴約（Bam Adebayo）25分7籃板（阿德托昆博22分23籃板3助攻）
|布朗森（Jalen Brunson）27分3籃板8助攻
|布魯克林籃網
|100：124
|多倫多暴龍
|巴恩斯（Scottie Barnes）34分1籃板5助攻（奎克利24分10籃板14助攻）
|藍道（Julius Randle）21分5籃板5助攻
|費城76人
|111：87
|印第安納溜馬
|詹姆斯（LeBron James）21分7籃板6助攻（恩比德14分11籃板3助攻）
|赫夫（Jay Huff）18分1籃板（祖巴茨5分16籃板）
|密爾瓦基公鹿
|98：113
|底特律活塞
|喬（Isaiah Joe）22分1籃板3助攻（哈克雷斯14分4籃板8助攻）
|伯瑞斯（Brayden Burries）23分6籃板1助攻
|亞特蘭大老鷹
|87：86
|波士頓塞爾提克
|強森（Jalen Johnson）24分12籃板3助攻
|塔圖姆（Jayson Tatum）20分9籃板5助攻（克塔11分22籃板）
|曼斐斯灰熊
|114：109
|明尼蘇達灰狼
|科沃德（Cedric Coward）22分3籃板3助攻
|多桑姆（Ayo Dosunmu）27分4籃板8助攻
|達拉斯獨行俠
|113：109
|鳳凰城太陽
|弗拉格（Cooper Flagg）34分7籃板8助攻
|布克（Devin Booker）31分5籃板5助攻
|丹佛金塊
|120：107
|猶他爵士
|莫瑞（Jamal Murray）36分5籃板
|喬治（Keyonte George）25分4籃板4助攻
|洛杉磯湖人
|96：99
|聖安東尼奧馬刺
|文班亞馬（Victor Wembanyama）26分15籃板2助攻
|唐西奇（Luka Doncic）31分6籃板8助攻
|紐奧良鵜鶘
|105：104
|洛杉磯快艇
|威廉森（Zion Williamson）25分7籃板5助攻
|加蘭（Darius Garland）19分9助攻
|台灣時間 (CST)
|客隊
|主隊
|比賽場館
|賽事階段
|06:00
|奧蘭多魔術
|華盛頓巫師
|第一資本體育館 (Capital One Arena)
|例行賽
|07:00
|布魯克林籃網
|夏洛特黃蜂
|光譜中心 (Spectrum Center)
|例行賽
|09:00
|奧克拉荷馬雷霆
|密爾瓦基公鹿
|Fiserv廣場 (Fiserv Forum)
|例行賽
|09:00
|印第安納溜馬
|芝加哥公牛
|聯合中心 (United Center)
|例行賽
|09:30
|費城76人
|休士頓火箭
|豐田中心 (Toyota Center)
|例行賽