馬刺終場99：96逆轉擊敗湖人，小組賽取得3勝1敗晉級。唐西奇（Luka Doncic）本場雖攻下31分、6籃板與8助攻，但三分13投1中慘兮兮。

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湖人第三節失去準心 馬刺單節追回16分

卡斯特關鍵三分太致命 馬刺NBA盃小組賽登頂晉級

費城76人111：87溜馬 戰報

波特蘭拓荒者116：94勇士 戰報

11月28日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）

客隊 比分 主隊 勝隊表現最佳 敗隊表現最佳 邁阿密熱火 108：105 紐約尼克 阿德巴約（Bam Adebayo）25分7籃板（阿德托昆博22分23籃板3助攻） 布朗森（Jalen Brunson）27分3籃板8助攻 布魯克林籃網 100：124 多倫多暴龍 巴恩斯（Scottie Barnes）34分1籃板5助攻（奎克利24分10籃板14助攻） 藍道（Julius Randle）21分5籃板5助攻 費城76人 111：87 印第安納溜馬 詹姆斯（LeBron James）21分7籃板6助攻（恩比德14分11籃板3助攻） 赫夫（Jay Huff）18分1籃板（祖巴茨5分16籃板） 密爾瓦基公鹿 98：113 底特律活塞 喬（Isaiah Joe）22分1籃板3助攻（哈克雷斯14分4籃板8助攻） 伯瑞斯（Brayden Burries）23分6籃板1助攻 亞特蘭大老鷹 87：86 波士頓塞爾提克 強森（Jalen Johnson）24分12籃板3助攻 塔圖姆（Jayson Tatum）20分9籃板5助攻（克塔11分22籃板） 曼斐斯灰熊 114：109 明尼蘇達灰狼 科沃德（Cedric Coward）22分3籃板3助攻 多桑姆（Ayo Dosunmu）27分4籃板8助攻 達拉斯獨行俠 113：109 鳳凰城太陽 弗拉格（Cooper Flagg）34分7籃板8助攻 布克（Devin Booker）31分5籃板5助攻 丹佛金塊 120：107 猶他爵士 莫瑞（Jamal Murray）36分5籃板 喬治（Keyonte George）25分4籃板4助攻 洛杉磯湖人 96：99 聖安東尼奧馬刺 文班亞馬（Victor Wembanyama）26分15籃板2助攻 唐西奇（Luka Doncic）31分6籃板8助攻 紐奧良鵜鶘 105：104 洛杉磯快艇 威廉森（Zion Williamson）25分7籃板5助攻 加蘭（Darius Garland）19分9助攻 🏀 11月29日 NBA完整賽程時間表（台灣時間）



台灣時間 (CST) 客隊 主隊 比賽場館 賽事階段 06:00 奧蘭多魔術 華盛頓巫師 第一資本體育館 (Capital One Arena) 例行賽 07:00 布魯克林籃網 夏洛特黃蜂 光譜中心 (Spectrum Center) 例行賽 09:00 奧克拉荷馬雷霆 密爾瓦基公鹿 Fiserv廣場 (Fiserv Forum) 例行賽 09:00 印第安納溜馬 芝加哥公牛 聯合中心 (United Center) 例行賽 09:30 費城76人 休士頓火箭 豐田中心 (Toyota Center) 例行賽

NBA例行賽今（28）日有11場NBA盃比賽進行，焦點戰為洛杉磯湖人客場交手聖安東尼奧馬刺，湖人首節就靠三分狂射取得27：14領先，想不到第三節風雲變色，馬刺單節追回16分差，第四節更靠文班亞馬（Victor Wembanyama ）打出一波攻勢直接逆轉，湖人雖然客場作戰，首節外線火力四射，團隊投進6顆三分外線，取得27：14領先，上半場就狂勝16分，結果第三節馬刺展開追分秀，加上湖人三分火力突然下滑，唐西奇單節6次三分出手都落空，倒數1分鐘強森（Keldon Johnson）底角投進三分，馬刺單節追平16分差，還帶著高昂氣勢進入末節。第四節馬刺一度取得8分領先，湖人則在傷癒歸隊的里夫斯（Austin Reaves）率領下緊咬比分，倒數3分鐘雙方仍只有4分差距，最後一分鐘文班亞馬、唐西奇都在高張力防守下展現價值，連續搶分得手。最後43.2秒，馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）投進關鍵三分，將領先拉開至96：90多達6分差距，隨後里夫斯投進三分，湖人最後一波進攻拉拉維亞（Jake LaRavia）2罰都進，湖人追進至1分差，馬刺最後7.7秒進攻，福克斯（De'Aaron Fox）也2罰都進，回過頭格蘭姆斯（Quentin Grimes）第2罰故意沒進，文班亞馬抓下關鍵籃板，馬刺終場逆轉擊敗湖人，NBA盃小組賽取得3勝1敗晉級，湖人則為2勝2敗坐收。數據方面，文班亞馬全場25分、16籃板、2助攻、4抄截與2火鍋全能演出，唐西奇（Luka Doncic）本場雖攻下31分、6籃板與8助攻，但三分13投僅1中，里夫斯18分、8籃板。費城76人客場挑戰印第安納溜馬，只要贏球便能鎖定分組第一晉級八強淘汰賽。下月即將年滿42歲的底薪老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度開啟「全力詹模式」，全場僅出戰27分鐘便以13投8中的超高效率狂轟21分、7籃板、6助攻與1火鍋，率領76人111：87輕取溜馬。詹姆斯連4場破20分、超過60%投籃命中率打破NBA紀錄，76人第三節就建立27分巨大領先，不僅以3勝1負勇奪東區B組龍頭、寫下76人隊史首度闖進NBA盃淘汰賽的里程碑，也先為全隊每人賺進保底6萬0499美元（約合新台幣196萬元）的八強獎金。金州勇士今（28）日交手「強隊殺手」波特蘭拓荒者，首節竟被對手打出11：37瘋狂攻勢，早早陷入大幅度落後，儘管後兩節努力追趕，終場仍以22分差吞敗。勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）奮力砍下18分、7籃板與2助攻，已是全隊最佳，贏球的拓荒者方面，一哥阿夫迪亞（Deni Avdija）攻下26分、7籃板、7助攻全能演出。拓荒者贏球後，確定與馬刺攜手晉級。