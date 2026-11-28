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今（28）日九合一大選投開票日，高雄市鼓山區龍華國小第0954號投開票，上午傳出領票爭議，有民眾投完票後於網路發文指出，當下選務人員僅提供3張選舉票，未主動發放公投票，在他提出質疑後才拿到公投票。對此，高雄市選舉委員會表示，當事人當時僅攜帶選舉通知單，未帶公投通知單，雙方溝通產生誤會，經確認有投票意願後，已補發公投票。據了解，該名網友說自己在龍華國小0954投開票所投票，但現場選務人員核對資料後，只交付3張選舉票，另一處負責發放公投票的工作人員則沒有動作，直到準備投票時才發現少了一張，抱怨「不給公投票，還是嚴厲要求才拿出來，這什麼鬼？」貼文一出，不少網友也紛紛留言，稱自己在其他投票所都能一次領到4張票，也有其他選民說自己在同一投票所，當時是領到4張票。對此，高雄市選委會指出，此次事件主要是因民眾未攜帶公投通知單，所以選務人員才問他要不要領公投票，雙方溝通出現落差，在確認對方有投票意願之後，已補發公投票給這名市民，並提醒選民若現場領票時發現票數不符，應立即向選務人員反映，確認選票種類及數量，避免影響自身投票權益。