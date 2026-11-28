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▲賴清德與何欣純。（圖／何欣純競總提供，2026.11.25）

▲總統、民進黨主席賴清德今（28）日晚間在民進黨總部開票後記者會發表談話。（圖／記者葉政勳攝）

2026年九合一地方大選落幕，民進黨在全台22縣市中斬獲10席縣市長、全台政黨整體票數，相較上屆成長6、7%，成功擺脫2022年僅守住5席的創黨以來最低紀錄。這份亮眼的成績單，象徵黨主席賴清德成功通過執政「期中考」，更讓他全面掌握2028年總統初選與立委提名的主導權；然而，在黨內趨於「定於一尊」態勢下，權力集中也可能讓黨內世代交替與接班布局隨之放緩。4年前的九合一選舉，民進黨受到疫情、林智堅論文案引發「一屍五命」外溢效應等衝擊下，地方執政縣市縮減至嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣等5席，創下1986年建黨以來最慘紀錄。面對這次選戰，民進黨定調「5+N」策略，在穩固南台灣基本盤之餘，全力突破北台灣、中台灣，最終開票結果跨過10席門檻，與黨內事先預估的11、12席相去不遠。地方選舉向來被視為執政黨的「期中信任投票」，據了解，在這次地方大選中，不少縣市的戰將皆由賴清德親自徵詢，部分人選更是經過多次遊說才點頭參選；其中，最受矚目的台北市選戰，賴清德當初頂著多名黨內大老的反對聲浪，排除萬難、堅持提名沈伯洋出戰，這步險棋在選戰後期意外掀起全台「洋流」效應，最終一舉攻下宜蘭縣、新竹縣、台中市、雲林縣、彰化縣、嘉義市，成功發揮外溢效應，成為牽動全台選戰氣勢的關鍵指標之一。賴清德以黨主席身分主導選戰節奏，最後拿下的席次算是不負眾望，等於替這兩年的中央執政給出交代，也讓接下來兩年的施政更有底氣，距離2028總統連任更進一步。賴清德用戰績消弭黨內雜音，讓各派系要角難以挑戰，面對明年登場的總統黨內初選，賴清德有望以「同額競選」之姿爭取提名，黨內恐不會出現競爭者，無須擔憂重演當年「賴蔡初選」的廝殺局面；至於在未來的區域立委初選協調、不分區立委名單布局上，賴清德將握有絕對話語權，黨機器的掌控力道也會更鞏固。不過，權力高度集中向來是一體兩面，在賴清德穩固領導核心的同時，或許短期內權力集中，有助於貫徹意志、全力備戰2028，但如何在穩固領導中心之餘，避免接班梯隊、黨內人才出現斷層，將是賴清德接下來最大的考驗。