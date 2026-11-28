我是廣告 請繼續往下閱讀

會存錢的人「都有4特徵」！看鞋子就能找到端倪

觀察鞋子是否乾淨、整齊以及有沒有妥善維護是很重要的

能在適合的場合選擇穿什麼樣的鞋子，不會不分場合「只想穿自己喜歡的鞋子」

買鞋子不只是追求流行，更追求耐用程度

▲一個人的鞋子可以反映出對於金錢觀的想法，真正懂存錢的人，通常都會具備4個特點，包括懂得保養鞋子、挑對適合的鞋款出席場合、重視耐用程度以及不靠品牌證明身價。（示意圖／TOMS臉書）

最後則是「不會把自我價值建立在鞋子品牌上」

有錢人穿搭風格大不同！前銀行員證實：看鞋子最準、有千萬存款

但是真正能一眼看出經濟狀況的就是鞋子，如果鞋子出現皺巴巴、沾滿污垢的狀況，這類人的財務狀況通常稱不上好。

▲前銀行員也認證，真正能一眼看出經濟狀況的就是鞋子，如果鞋子出現皺巴巴、沾滿污垢的狀況，這類人的財務狀況通常稱不上好。（示意圖／取自unsplash）

與其要觀察他們穿什麼名牌，不如看一個人穿戴物品的「狀態」還會更準確。

從日常生活就能看出你是不是可以「守住財富」？日本近日一篇理財觀點指出，一個人的鞋子不單單只是穿在腳上的消耗日用品，更能反映出對物品跟金錢的態度，因為真正懂存錢的人，通常都會具備4個特點，包括懂得保養鞋子、挑對適合的鞋款出席場合、重視耐用程度以及不靠品牌證明身價，連前銀行員看過形形色色的客戶都認證：「看鞋子真的很準。」該報導指出，，能夠留住錢的人，一定會珍惜自己擁有的物品，不會任由它變得很破舊，這種習慣就如同管理財務一樣，懂得維護既有資源，而不是一味追求新的東西。其次則是，，就跟理財一樣，若沒辦法搞懂不同情況，就很容易過度消費或者做錯投資決定；第三則是，這是在意商品是否能長期使用，從未來角度衡量消費價值，也是累積財富的重要觀念。，真正不會被虛榮心、金錢牽著走的人，是不需要靠那些奢華名牌鞋款來自證價值的。從鞋子的保養、場合鞋子的選擇、耐用考量到是否執著於名牌，都能反映出一個人日常的消費習慣。報導指出，能夠累積財富的人，關鍵不在於穿多貴的鞋，而是懂得珍惜物品、衡量長期價值，別看似很微小的習慣，其實都能看出一個人對金錢觀的想法。曾有金融機構背景的理財規劃顧問飯田道子也證實，通常擁有上億日圓資產的「千萬存款族」，平時穿著風格其實相當兩極，有人偏愛簡約風，也有人喜歡華麗路線，飯田道子也表示，不少業務員都會透過觀察客戶的鞋子，來評估對方的消費力與購買力；除了鞋子之外，包包也是一個觀察重點，真正擁有一定財富的人，除了主包之外，多半會準備體面的皮革包或狀態良好的牛仔布包來裝備用物品，不會隨便拿紙袋充數。總結來說，想看清一個人的真實財力，