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九合一選舉投票日今（28）日登場，中廣前董事長趙少康在臉書發文分享，上午已經順利完成投票，並在接受媒體訪問時笑稱，自己這次沒有亮票，顯然記取了去年大罷免的教訓。趙少康表示，這次選戰激烈，他有碰面的候選人及其助理，包含蔣萬安、羅智強、江啟臣等人，都瘦了不少，笑道：「參加選舉是減肥最好的方式，比打瘦瘦針有用。」趙少康透露，這次出門投票，身邊每個人都告誡他「這次記得不要亮票」，連選務人員都好心提醒，他連回：「我知道，我知道」，並補充說：「錯誤只會犯一次，不會犯第二次。」由於晚上還有節目要主持，趙少康說，白天投完票到晚上這段時間，自己可能會去海邊走走，或是找間不錯的餐廳吃一頓，也不忘提醒大家，比起助選人或媒體，候選人壓力才是真的大，盛讚他們願意替公眾服務的熱心，值得欽佩。趙少康還提到，今天天氣很好，加上今年選情緊繃，一大早投票所的人就不少，估計今年投票率不會太差，4年前台北市長選舉投票率67.7%，他選市長那次也有近79%，今年他看好投票率可以到75%，也就是至少3/4選民都出來了，是民主社會的好現象。