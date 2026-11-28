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首場企鵝散步反應熱烈！12月再開放3天活動

▲北市動物園表示，由於活動場地有限，這次採限額方式辦理，每場次80人、共160個名額。（圖／台北市立動物園）

動物福祉優先！企鵝可自行決定是否外出

▲北市動物園表示，首場企鵝散步反應熱烈！12月再開放3天活動。（圖／台北市立動物園）

12月企鵝散步活動資訊！每場限額80人、現場排隊領貼紙

活動場次：

想看黑腳企鵝散步還有機會！台北市立動物園11月19日首次舉辦「企鵝走路趣」活動，吸引大批遊客前來觀賞，現場相當熱鬧。為持續提升黑腳企鵝動物福祉，讓牠們有更多探索空間，北市動物園今（28）日宣布12月將再舉辦3場「黑腳企鵝保母講古Keeper’s Talk＆企鵝走路趣」教育解說活動，分別於12月3日、17日及29日登場。不過，由於活動場地有限，這次採限額方式辦理，每場次80人、共160個名額，台北市立動物園表示，11月19日首次嘗試讓黑腳企鵝走出原有展示場域，將活動空間延伸至遊客步道，獲得民眾熱烈迴響。不過，考量現場空間限制，12月活動將採小規模、限額方式辦理，讓參與遊客有更充分的觀察與學習機會，並搭配保育員現場解說，認識黑腳企鵝的行為與生活習性，進一步了解動物福祉、行為豐富化及海洋保育的重要性。動物園指出，企鵝外出前已進行數次散步練習，透過循序漸進的方式，協助牠們熟悉出入口、行走路線及周遭環境，並利用減敏訓練，讓企鵝逐步適應新場域、聲音及參觀人潮。活動場地也會事先清潔消毒，透過適當區隔及動線規劃，兼顧動物安全、遊客觀察體驗與現場人流管理。動物園強調，企鵝散步活動主要是提供行為豐富化的機會，透過延伸活動空間，讓牠們有更多自主探索及步行的機會，減少長時間站立不動，進而促進足部健康。因此，從活動前準備到現場操作，均以動物福祉為優先，包括確認戶外氣溫是否適合黑腳企鵝活動，也尊重每隻企鵝的自主意願。換句話說，企鵝是否踏出室內活動場、是否繼續探索，或選擇返回原有場域，都由牠們自行決定。首次活動期間，參與企鵝整體狀態輕鬆，能自在探索環境並展現自然行為；活動結束後也順利返回原展示場，經觀察精神、食慾及進食情形均維持穩定。動物園表示，12月將持續進行黑腳企鵝減敏訓練測試，讓牠們接觸不同環境與氣溫刺激，逐步適應人群活動帶來的干擾。入冬後天氣轉涼，遊客也可把握早晨時段，到溫帶動物區觀察小貓熊、黑熊等動物的活動情形。「黑腳企鵝保母講古Keeper’s Talk＆企鵝走路趣」12月共舉辦3天，分別為12月3日、12月17日及12月29日。活動名額及參加方式如下：參加方式：購票入園後，前往溫帶動物區企鵝館入口排隊領取當日入場貼紙，憑指定貼紙依序入場，不開放事先預約。每人限領1張，發完為止，須由參加者本人排隊領取。注意事項：活動結束後，請依照工作人員引導離場。活動當天國王企鵝展場及黑腳企鵝室內展場正常開放，但企鵝館出口至黑熊活動場一帶，將配合活動時間實施區域管制，延後至10:15開放參觀。保母講古活動資訊，可至台北市立動物園官方網站「最新消息－教育活動」專區查詢。