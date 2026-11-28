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2026年九合一選舉與全國性公民投票第22案今（28）日登場，高雄市上午接連發生公投票違規事件，鳳山區一名80歲黃姓男子疑因不識字，誤將公投票當成無用白紙，當場撕毀丟進垃圾桶；大寮區也傳出一名96歲畢姓老翁，疑似誤認公投票是沒有用途的選票，未投入票匭便直接帶出投開票所，2人均遭警方查辦。今日上午約9時20分，80歲黃姓男子前往鳳山區五甲國小第1676號投開票所，在領取市長、市議員、里長及公投票共4張選票後，卻在投票過程中將公投票撕毀，並丟進垃圾桶，選務人員發現後立即通報警方，鳳山分局五甲派出所獲報到場處理。據了解，黃男向警方表示，因為自己不識字，誤以為公投票只是一張沒有用途的白紙，才會徒手撕毀。選務人員隨後收回遭撕毀的公投票，並通知選監人員到場處理，警方則將黃男帶回派出所製作筆錄，後續將依法函報選舉委員會裁處。另一名公投票違規案為一名96歲畢姓老翁，他在上午9時49分到大寮區山頂路第2017號投開票所投票，在領取選舉票及公投票後，將選舉票投入票匭，卻沒有將公投票投入票匭，便直接步出投開票所，主任管理員發現後立即上前制止，並通知現場員警處理。據了解，畢姓老翁向警方表示，因為公投票上沒有候選人頭像，誤以為是沒有用途的空白選票，才會將票帶出投開票所。林園警分局表示，警方獲報後到場處理，經警詢後，將依涉嫌違反《公民投票法》相關規定函報選舉委員會裁處，並移請高雄地檢署偵辦警方提醒，民眾投票時若不清楚選票用途、領票種類或投票程序，應先向現場選務人員詢問，切勿任意撕毀或將選票、公投票攜出投開票所，以免觸法。