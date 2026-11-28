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▲台北市士林區傳出2起撕毀選票情況。（圖／翻攝畫面）

台北士林爆2起撕毀選票 南港女不想投里長票、內湖男不滿「當場撕了」

▲中選會提醒，不可撕毀選票，否則將處以新台幣5千以上、5萬以下罰鍰。（圖／翻攝畫面）

▲台北市內湖區有民眾撕毀選票。（圖／翻攝畫面）

不可帶手機進投票所 中選會：撕選票可處5千以上、5萬以下

2026九合一選舉今（28）日登場，但有多地傳出撕毀選票事件。新北蘆洲及五股區也發生有長輩不清楚公投票作用，直接將票撕毀；台北市則是士林、內湖及南港因不熟悉投票作業、不想投里長票或情緒激動等，出現撕毀選票的情況。新北蘆洲區發生一名老翁在領取完選票後，因為不清楚公投票作用，選務人員來不及阻止，現場便將選票撕毀。另外，一名婦人則是同一時間在五股區投開票所時，因為蓋錯章，將市長票、議員票、里長票及公投票撕掉。她表示，因為誤以為可以「重領」選票。警方獲報通知蘆洲、五股區選監委員到場會勘與製作筆錄，認定兩起案件尚非蓄意干擾選務，因民眾不熟悉投票規定完成資料登錄後，將函送新北市選委會依法裁罰。除了新北之外，台北也有多起撕選票的案件。包括士林區天母國小的投開票所上午8時許通報，有一名年事已高的男子因不熟悉投票作業，在圈選處待的時間較長，而後一時情緒激動，直接在投開票所內撕毀市長、議員選票。另外，士林蘭雅國小也在上午發生一位女子因一時放空撕毀里長選票；相關案件通報選監小組後，將依法函請北市選委會裁處。南港則是一名47歲女子因久未投票，不想投里長票，但不熟悉相關規定，領取選票後，當場撕毀。而內湖一名男子領取里長選票，不滿同額競選制度，當場將選票撕毀，經選務監察小組現場認定，該民眾行為涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第110條第10項規定。中選會提醒民眾，投票時請勿攜帶手機或其他攝影器材進入投票所；違者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5,000元以下罰金。中選會強調，不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。根據統計，截至今日中午12時，全國各警察機關共受理涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》案件65件、65人。其中，故意撕毀及攜出選票共28件、28人；另有攜帶手機等攝影器材進入投票所案件29件、29人，為目前統計中件數最多的違規類型。