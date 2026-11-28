我是廣告 請繼續往下閱讀

免費吃大披薩！必勝客發投票祭品文 買一送一、買1送5最狂

免費吃大披薩！

紅酒嫩牛松露大蝦雙拼披薩」，主打一邊是肉汁飽滿的法式鮮嫩牛排、另一邊是鮮美的松露天使紅蝦，海陸雙主餐還可搭配「 四重濃起司鍋火山芝心餅皮」。



▲必勝客「紅酒嫩牛松露大蝦雙拼披薩」大披薩外帶單點5折優惠459元（原價918元），另有聖誕跨年套餐優惠。（圖／必勝客pizzahut.com.tw） 外帶買一送一！ 外帶買大披薩送大披薩、或外送買大披薩送小披薩。



◾️ 外帶買1送5！ 外帶買大披薩，免費送：2個小披薩＋副食5選2＋可樂1.25L。若小披薩選擇410元（含）以上需另外加價。



達美樂：買一送一、好料通通當選餐！開票披薩優惠



達美樂幫大家準備開票夜披薩優惠：



◾️ 買一送一！ 優惠代碼760461：大披薩「買一送一」550元起。



◾️ 買大送大送大飲料！ 優惠代碼980325：披薩「買大送大送大瓶飲料」590元起。



◾️「好料通通當選餐」優惠代碼393154：2個大披薩＋3個副食，只要999元。



◾️「披薩大勝選餐」優惠代碼994349：3個大披薩只要799元起。



推薦晚上要在家看開票的民眾，投票完就可以準備提前預訂披薩，善用外帶自取或線上訂餐，聰明避開尖峰等待時間，用最划算的價格享受豐盛的開票夜大餐。



▲達美樂買一送一！大披薩三個799元，開票優惠推薦。（圖／達美樂dominos.com.tw）



台灣今天11月28日是2026九合一選舉投票日，必勝客號召大家踴躍出門投票，宣布推出「免費吃大披薩」祭品文，再加碼大披薩外帶買一送一、買1送5聚餐優惠；達美樂方便民眾在家看開票，推出「買大送大」披薩優惠、還有「好料通通當選餐」，《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。瞄準選舉日，必勝客祝福改變未來、投票必勝！在社群粉專宣布顯化祭壇開張，號召民眾11月28日出門投票、回家吃飯，推出「免費吃大披薩」祭品文。◾️年末必勝客開吃全新「