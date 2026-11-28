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▲BTS《ARIRANG》的Logo，跟投票章有些微相似。（圖／翻攝自BTS (방탄소년단)﻿FB）

2026九合一大選在今（28）日開始投票，不過有粉絲似乎還沉浸在BTS上周於高雄世運主場館的世巡演唱會《ARIRANG（阿里郎）》，竟把投票章蓋3個在手上，跟《ARIRANG》的3個紅色圓圈Logo超像，笑說：「看完阿里郎，來當逮丸郎。」間接讓BTS意外亂入台灣選舉，超有創意的天才蓋法，也直接在Threads爆紅。有BTS粉絲在今日投完票後，曬出一張把投票章蓋在手上的照片，只見這名粉絲將投票章用3種不同方向的蓋成一排，並把《ARIRANG》的Logo拿來做對比，同樣是紅色的圈圈，雖然內部細節有點不同，但竟意外的超像。粉絲也笑說：「看完阿里郎，來當逮丸郎。」這個超有創意的蓋法，也讓該貼文在短短2小時就狂吸10萬次瀏覽，粉絲們紛紛表示：「好讚！完全沒想到可以這樣蓋！」、「學到超酷的蓋章方式」、「你好聰明！！只要有心，到哪都能追星，我下次也要這樣蓋。」據悉，《ARIRANG》的專輯Logo是由成員田柾國（JungKook）親自參與草圖設計，隨後由公司團隊進一步完善製作而成，標誌概念取自韓文「아리랑（阿里郎）」的字首拼音（ㅇㄹㄹ），因此對團體跟粉絲都別具意義。BTS在11月19、21、22日在高雄世運主場館完成3場演唱會，由於這次粉絲採取「海龜式追星」，不接近、不打擾也不公開成員行程，所以7名成員都非常自由自在的享受在高雄的時間，到處觀光、吃美食，讓他們對台灣留下了深刻印象。