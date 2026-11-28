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台灣旅美左投林昱珉今年在亞利桑那響尾蛇3A層級投出顯著進步，不僅吃局數能力大幅提升，防禦率也從去年的6.64大幅下修至5.16，被全壘打數更從18支銳減到11支。然而，美國知名棒球數據網站《FanGraphs》近日公布響尾蛇農場49名新秀最新排名，林昱珉卻從上期的第35名滑落至第41名，未來價值評分（FV）也從40微幅下調至35＋。明明帳面成績全面進化，為何球探評價卻不升反降？美媒分析師也點出關鍵在於「製造揮空能力下滑」。現年23歲的林昱珉本季效力響尾蛇3A雷諾王牌（Reno Aces），整季出賽28場、其中26場擔任先發，累計主投129局，繳出9勝9敗、防禦率5.16的成績單，並送出97次三振與59次四壞保送。對照去年在3A同樣層級23場先發、主投101又2/3局的表現，林昱珉今年不僅多扛了27又1/3局，四壞保送次數反而還少了1次，每局被上壘率（WHIP）更從去年偏高的1.81大幅壓低至1.46。更難能可貴的是他壓制對手長打的能力大幅提升。數據顯示，林昱珉本季被打擊率從去年的.303降至.259，每9局被全壘打數（HR/9）更從1.59直接腰斬至0.77，低於去年的一半。對一名亟欲證明自己能在打者天堂3A穩定吃下輪值的先發投手而言，能夠拉長投球局數、同時有效抑制對手長打得分，其實比單純看勝投數增加更具實質意義。既然在3A投出明顯進步，為何新秀排名反而退步？《FanGraphs》球探分析師高洛斯基（Brendan Gawlowski）在報告中正面肯定林昱珉今年減少保送、有效壓低失分的成長，但同時坦言球探部門對他的「製造揮空能力」仍有所保留。雖然林昱珉今年累計97次三振優於去年的85次，但因投球局數大幅增加，換算每9局三振數（K/9）卻從去年的約7.52次下滑至6.77次；換言之，林昱珉今年學會如何閃避打者重擊、降低長打傷害，卻還沒能更頻繁地靠三振直接解決打席。這份成績單證明林昱珉今年在3A適應得更好，但球探評估的是這套球路組合放上大聯盟舞台後，能否在固定先發輪值中真正奏效。《FanGraphs》目前仍認為林昱珉具備往大聯盟輪值後段發展的潛力，但現階段定位更偏向球隊出現傷兵或賽程吃緊時能頂上的先發深度戰力，而非已經可以預期站穩大聯盟先發的必然人選。日前響尾蛇球團完成休賽季40人名單保護作業，一口氣新增6名球員，林昱珉並未列入名單之中。不過美媒也強調，沒有進入40人名單並不等於遭到釋出或放棄；對23歲的林昱珉而言，休賽季與明年春訓最重要的課題，就是延續今年控球更穩、挨轟率大幅下降的優勢，並進一步提升武器球的揮空率，向球團證明自己擁有在更高層級穩定解決打者的壓制力。