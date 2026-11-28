我是廣告 請繼續往下閱讀

日檢官網緊急關閉！暫未發現個資外洩

日本收緊外國人居留資格！日檢報名人數暴增創新高

日本語能力試驗（JLPT）即將於12月6日登場，考前卻傳出官網遭非法入侵！主辦單位之一的日本國際交流基金27日表示，由於25日發現第三方非法存取的跡象，目前已暫時關閉JLPT官網，重新開放時間未定，成績證明書補發申請也暫停受理，不過預計12月6日舉行的考試不會受到影響。根據日本《共同社》報導，主辦日本語能力試驗的日本國際交流基金27日晚間宣布，JLPT官網於25日發現第三方非法存取的跡象，因此暫時關閉網站，目前尚無法確定恢復時間。由於官網伺服器並未管理個人資料，目前尚未確認有資訊外洩的情況。網站關閉期間，成績證明書補發申請也將暫停受理，但主辦單位表示，預定於12月6日舉行的考試應不會受到影響。JLPT是最具代表性的日語能力檢定考試，由日本國際交流基金負責海外地區、日本國際教育支援協會負責日本國內的考試，每年7月及12月各舉行一次，廣泛作為外國人申請或更新在留資格、就業及升學的依據。近年隨著在日外國人增加，加上日本政府自2025年10月起，針對「經營‧管理」等部分在留資格新增日語能力要求，預計2027年4月起也將對「特定技能2號」增設相關要求，帶動日檢報名人數大幅攀升，甚至出現提前截止報名的情況。日本政府相關人士透露，今年12月日本國內的JLPT報名人數約為53.3萬人，較去年12月創下的44.7萬人紀錄增加約19%，也遠超出主辦單位原先預估的46萬人。為因應龐大的應考需求，主辦單位已將日本國內考場數量從原先規劃的約800處增至約900處。日本國際教育支援協會也強調，不會因為無法確保考場，而讓已完成報名的考生無法參加考試。