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台灣旅美左投林昱珉本季在亞利桑那響尾蛇3A層級主要擔任先發投手，但美國權威棒球數據網站《FanGraphs》在最新公布的球探報告中，為他提出了另一條截然不同的發展路徑＞若將林昱珉武器庫中最出色的滑球與曲球拉高為主力武器、改以短局數中繼角色登板，或許更能放大他的球路優勢。在美職球探通用的「20至80分」評分標準中，50分代表大聯盟平均水準。《FanGraphs》給予林昱珉的滑球與曲球都是「現在55分、未來55分」，顯示這兩顆變化球都已具備高於大聯盟平均的水準；至於變速球與卡特球則同為「45／50分」。真正與其他球種拉開明顯落差的是速球，目前僅獲得35分、未來評估也只有40分，控球能力同樣被評為「40／40分」。報告分析，林昱珉的速球球速通常落在89至93英里（約143至150公里），最快可催到95英里（約153公里）。球探在意的並非他偶爾能投出多快的球速，而是多數速球缺乏足夠的位移品質來彌補球速劣勢，加上投球動作環節較多，導致難以每一球都精準塞進理想位置。一旦速球無法穩定搶下好球數或有效攻擊好球帶邊角，打者就更有本錢直接放掉掉出好球帶的引誘性變化球。從戰術配球角度來看，先發投手必須精算第二輪、甚至第三輪再次碰頭時該如何對付同一批打者，無法每局都照著同一套順序配球；反觀短局數中繼投手，則有機會更集中火力使用個人最強武器；先用其中一顆變化球搶下好球數，接著再用另一顆不同進壘軌跡的變化球製造揮空，藉此大幅減少在球數落後時只能被迫用速球硬拚好球帶的風險，這正是《FanGraphs》提出「以變化球為主軸轉戰中繼」的核心理由。不過報告也指出，轉任中繼並不等於自動解決控球問題，更不能先入為主假設轉牛棚後球速一定會明顯飆升。倘若滑球與曲球只能用來誘使打者出棒、卻無法穩定投進好球帶搶好球，對手照樣可以鎖定速球攻擊。未來若真要測試「牛棚版林昱珉」，最關鍵的觀察指標不在於測速槍數字能否再往上跳一格，而在於他能否在短局數高張力下用變化球主動搶到好球數，同時延續今年成功降低保送率的進步成果。對林昱珉而言，繼續走先發路線，考驗的是能否在更長局數中維持穩定的進壘品質；若嘗試轉向中繼，則是檢驗兩顆最好的變化球能否在短局數內化為穩定的出局武器。轉戰牛棚是值得測試的另一條可行之路，但現階段響尾蛇仍未放棄讓他擔任先發。