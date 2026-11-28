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今年休賽季日本透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）的3名球星已全數底定去向。在日職戰將全數搶先「開獎」後，亞洲棒壇的旅美焦點隨即轉向中華職棒強投與韓職重砲；據了解，富邦悍將守護神曾峻岳近期已收到來自國聯西區與國聯東區球隊的合約報價並進入評估階段，能否趕在大聯盟12月1日可能啟動封館前順利敲定新東家，成為全台球迷關注焦點。今年日本職棒共有3名好手透過入札制度叩關大聯盟，且全部趕在11月結束前完成簽約共識。繼前阪神虎重砲佐藤輝明以6年1.2億美元（約新台幣39億元）加盟小熊、西武獅強投平良海馬以5年8000萬美元（約新台幣26億元）轉戰多倫多藍鳥後，29歲的火腿王牌伊藤大海也在28日傳出與小熊達成簽約協議，新球季將與佐藤輝明在芝加哥並肩作戰。此外，行使海外自由球員資格的西武右投高橋光成，同樣傳出與亞利桑那響尾蛇達成1年合約協議，日本旅美軍團陣容迅速成形。台灣方面，富邦悍將終結者曾峻岳繼2023年後，於今年生涯第二度行使旅外球員權利，並自美國時間11月8日起正式啟動為期45天的入札交涉期，原定談判期限至12月22日止。現年25歲的曾峻岳本季在中職出賽48場，拿下25次救援成功、送出65次三振，中職生涯累計91次救援成功與342次三振。據悉，曾峻岳陣營近期已收到國聯西區與國聯東區球隊開出的合約並審慎評估中。由於他年滿25歲且累積滿6個中職球季，已符合大聯盟海外職業球員豁免條件、不受國際簽約金池限制；一旦順利完成簽約，曾峻岳不僅將正式圓夢旅美，更將寫下中職與大聯盟建立入札協議以來，「首位透過入札制度成功旅美」的歷史里程碑。韓國職棒方面，韓華鷹重砲三壘手盧施煥今年2月才剛與母隊簽下11年、最高總額307億韓元（約新台幣7.5億元）的韓職史詩級破紀錄合約，合約中特別附帶今年球季結束後可透過入札制度挑戰大聯盟的條款。不過，截至目前為止美職端仍未傳出他與任何球團達成合約協議的消息，韓媒28日也紛紛發文關注他所剩無幾的談判窗口。造成亞洲自由球員市場緊繃的最大主因，在於大聯盟現行勞資協議（CBA）將於美國時間12月1日正式到期。一旦勞資雙方未能及時達成新共識、資方隨即啟動封館，所有大聯盟球員簽約、交易及入札讓渡等異動都將全面凍結暫停。