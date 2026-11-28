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卡爾瘋癲個性圈粉 配音演員曾因恐怖遊戲嚇到失控

▲莫尼漢2006年玩遊戲被嚇到，揮拳將電腦螢幕徹底擊穿。（圖／翻攝YouTube）

從人類迷因到《GTA 6》配音 莫尼漢再掀玩家回憶殺

《GTA 6》推出後在全球掀起話題，尋找遊戲中各種彩蛋也成為玩家們的必做清單，其中在遊戲第一章登場的關鍵角色「卡爾」，幕後配音其實是20年前紅遍全球的迷因始祖、在短片中一拳打爆電腦螢幕的美國演員莫尼漢（Bobby Moynihan），讓玩家讚嘆「R星真的夠鬧、夠厲害」。在《GTA 6》遊戲設定中，卡爾全名為卡爾‧漢普頓，是主角傑森與露西雅的好友，平時常和傑森老闆布萊恩一同行動，個性帶點瘋癲，平時熱愛待在家中上網瀏覽網路謠言與陰謀論，閒暇時則酷愛釣魚，雖然行為舉止總是令人發笑，但始終給予兩位主角堅定支持，鮮明的性格獲得不少玩家喜愛。為卡爾獻聲的演員莫尼漢現年49歲，本身是一名喜劇演員，2008年至2017年曾擔任《週六夜現場》的固定班底，2006年莫尼漢在短劇中挑戰恐怖迷宮遊戲《Scary Maze Game》，因被突如其來的鬼臉嚇壞而當場失控尖叫，甚至揮拳將電腦螢幕徹底擊穿並嚇到尿褲子。莫尼漢「一拳打穿螢幕」影片在網路上流傳多年，更被稱為人類迷因始祖，直到2026年，依舊有不少影片使用這段打爆螢幕的素材。且除了活躍於搞笑短劇，莫尼漢本身也是相當資深的編劇、製作人與專業配音員，過去曾替多部知名動畫作品獻聲演出，參與名單包括迪士尼皮克斯的動畫電影《怪獸大學》與《腦筋急轉彎》，以及人氣電視動畫《唐老鴨俱樂部》和《熊熊遇見你》等。當《GTA 6》卡爾的真實配音名單揭曉後，隨即引來廣大玩家驚呼「難怪看起來很面熟」，莫尼漢本人也在配音名單曝光後於個人社交平台發文，幽默以「卡爾‧漢普頓」的口吻呼籲大家好好享受當下，並誠摯感謝開發商 Rockstar Games 的全體人員，為這次夢幻聯動畫下完美註腳。