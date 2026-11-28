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NBA盃西區C組生死戰，聖安東尼奧馬刺在當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）領下展開兇猛反撲，終場在主場以99：96三分之差氣走洛杉磯湖人。馬刺憑藉這場關鍵勝利將戰績推進至16勝4負、一舉反超湖人（15勝4負）登上西區第一寶座，同時順利搶下本季NBA盃西區外卡資格。賽後，湖人一哥唐西奇（Luka Dončić）在退場通道旁與一名馬刺女球迷爆發口角衝突，他生氣扔出護肘、對方男伴也出手推人，使球館保安不得不緊急介入。這起衝突發生在終場湖人惜敗後的球員退場通道旁。據美國記者杜阿爾特（Michael J. Duarte）還原細節指出，當時唐西奇正準備離開球場，一名女子突然走上前對著唐西奇說了些話，疑因言語帶有挑釁或冒犯意味，輸球情緒本就不佳的唐西奇隨即將手中的護肘丟向該名女球迷，但隨即又折返回去準備撿起。此時一旁與該女子同行的男性同伴認為受到冒犯，竟直接動手推了唐西奇一把，點燃火藥味。眼見衝突一觸即發，現場多名安保人員立刻衝上前將雙方隔開，當時恰好身處事發中心附近的湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也趕緊上前關切，才未讓事態進一步擴大。唐西奇今日全場出戰38分31秒，31投14中攻下全場最高的31分6籃板8助攻3抄截，但外線手感卻很冰冷，三分球高達13投僅1中（命中率7.7%），雖然他頻繁衝擊禁區卻僅獲得3次罰球機會（3罰2中），根據湖人隨隊記者沃伊克（Dan Woike）統計，單場3次罰球直接創下唐西奇加盟湖人以來的單場最低紀錄。美媒《Legion Hoops》賽後便直言：「唐西奇今晚三分球13投僅1中，這樣是贏不了馬刺的。」此役馬刺上半場雖以38：54落後16分，但文班亞馬下半場及時回神，全場出戰34分34秒、25投10中繳出25分、16籃板、2助攻、4抄截與2阻攻的統治級數據。賽後文班亞馬展現十足風度，給予剛被自己拉下西區龍頭的湖人高度肯定：「賽季剛開始的時候，我還不確定這支湖人隊到底有多少斤兩。但現在看來，他們確實有實力，他們確實是一支強隊。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）則鼓勵全隊振作：「大家現在心裡都很失落，這再正常不過，但明天一早醒來，我們依然是一支優秀的球隊，會繼續進步與成長。」