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民進黨台南市長候選人陳亭妃今（28）日一早在媽媽陳黃秀及胞妹、市議員陳怡珍陪同下，前往北區大和社區活動中心投票，受訪時分享，昨晚造勢活動結束後，還有支持者陪她徒步3.7公里返家，雖然體力透支，但心情相當踏實，回家後與媽媽講不到兩句話就倒頭大睡，一覺到天亮，甚至「連夢都沒做」，形容是選戰期間最安穩、幸福的一晚。陳亭妃表示，昨天完成走遍台南37區、全程1037公里的鐵馬行程，不少支持者一路陪伴，甚至陪她徒步走了3.7公里回家。她坦言，身體雖然疲累，但感受到支持者一路相挺，心裡相當安穩，回家後幾乎沒有多說話便睡著，今天醒來精神也相當不錯，投票時心情愉快。不過，選戰最後一天才剛告一段落，陳亭妃投票日行程依舊緊湊。她透露，今天一早仍維持平時立委服務的步調，先與妹妹陳怡珍前往柳營等地參加2場公祭，結束後才趕回台南投票。完成投票後，接著還要前往安平，陪同總統賴清德到安平國中投票，選戰最後一刻仍馬不停蹄。陳亭妃也分享投票地點的小插曲，這次是她首次到大和社區活動中心投票，過去一直習慣前往大港國小，直到投票日才發現地點已經更換，差點因為不熟悉新地點而走錯。她笑說，這次改到由自己爭取興建的社區活動中心投票，現場遇到不少鄰居、鄉親熱情打招呼，大家也都還在適應新的投票地點。至於外界關注的台南市投票率，陳亭妃坦言難以預測，但看到一早各投票所就有民眾排隊，感到相當欣慰。她呼籲市民把握時間踴躍投票，無論今天是否有工作或出遊安排，都希望大家能行使民主權利，投下神聖的一票。