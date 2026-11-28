2026九合一大選在今（28）日開始投票，由於《公職人員選舉罷免法》規定，在投票日當天凌晨0時起，就禁止任何競選或助選活動，或是支持或反對任何特定候選人或政黨，網路與社群等也包含在內。不料鍾明軒卻突然曬出與前總統蔡英文7年前的合照，除了分享心境外，也提到對政治人物與公民互動看法，這也引發不少人質疑是否違反選罷法而檢舉，雖然仍要等主管機關認定，但若真的違規，則可能會被罰100萬元。對此，鍾明軒也發文回應，認了發完那篇文後粉絲一直掉。
鍾明軒在投票日當天，於社群曬了在7年前跟蔡英文的合照，並透露當時跟對方拍了一支影片，坦承吃了很大政治紅利，他表示自己那時候常常批判很多事情，現在回想起來，覺得就是因為當時憤世忌俗又是大眾眼裡很同志的角色，才讓他被幕僚看中。鍾明軒表示當時蔡英文展現了總統氣度，但這幾年卻越發覺得政治就是在算利益，「如果抹黑、造謠有好處，又不用付出多少代價，真的會有人不用嗎？」
直接提民進黨、沈伯洋 鍾明軒遭檢舉違規
而在鍾明軒去中國旅行後，就被很多人罵是背叛民進黨，讓他一度感到很痛苦。他也提到在幾天前也發了跟蔡英文有關的文章，3個社群平台加起來有近600萬次瀏覽，但都沒得到蔡英文本人或幕僚回應，讓他忍不住想，沒有資源、背景、聲量的普通人，要怎麼讓他們聽到，「跟當年我感受到的那個願意聽人說話的蔡英文，差很多。」除此之外，鍾明軒也提到台北市長候選人沈伯洋，認為他看著大字報念稿，看似在完成製作單位橋段，並對民進黨的表現越來越有疑問，甚至直言「抗中保台」只是拉起選民情緒的口號。
鍾明軒直接提到沈伯洋，並批評民進黨，也被質疑是違反《公職人員選舉罷免法》第56條規定，該項規定指出，投票當日凌晨0時起，全面禁止從事任何競選或助選活動，不僅限於實體造勢或街頭拉票，也涵蓋網路與通訊軟體，像是在FB、IG、Threads、LINE等群組或私人對話框中發文、轉傳、分享任何支持或反對特定候選人、政黨、號次、競選文宣、拉票影片的內容，就連按讚或回應，都可能會被罰10萬元以上、100萬元以下的罰鍰。而政黨、候選人等法定對象，則是20萬元以上、200萬元以下罰鍰。
鍾明軒認了發文後掉粉 直言不喜歡裝模作樣
而對於發文爭議，鍾明軒也再度發文回應，表示自己在發表對台灣社會看法後，粉絲就一直掉，但他還是感謝每個曾經或現在在看的人。鍾明軒說到自己還在旅行、閱讀、過生活，所以想法會隨著經歷改變、修正，「如果要為了維持某種形象，就要繼續說謊、裝模作樣，那樣的鍾明軒連我自己都不喜歡。」
鍾明軒表示或許自己未來某支影片、某篇貼文，讓退追蹤的粉絲再度產生共鳴、重新追蹤，「但我希望你始終保持質疑，因為我的想法不一定是對的，我沒有經歷過你的人生，也當不了你人生的導師。」喊話網友要有自己的想法。鍾明軒也嘆社群是個表象的世界，若網友有機會遇見他本人，希望可以跟自己對談、交換想法，「我想那會比螢幕上的任何數字都認真。」
鍾明軒列歷年案例：是否違法交給主管機關認定
然而，在傳出恐被罰款百萬後，鍾明軒再度發文回應，表示自己查了過往真實案例，並列舉2024年陳彥吉發文「我們的選哲！一定要盈！」、同年馬晟恩發文「我投柯文哲」，兩件中選會皆決議不罰；2025年聯合報在罷免投票日批評民進黨的反共操作及大罷免動員，最後選委會也決定不罰。
鍾明軒坦承這雖然不代表自己也會沒事，但澄清爭議文章並不是要大家投給誰、或不要投誰，「是否違法，就交給主管機關依法認定。」他也提到之前拍片誤闖第三核能發電廠周邊的禁飛區，被交通部民用航空局依據相關法規開罰33萬元，這次網友幫他升級到100萬元，讓他忍不住笑說：「我到底是在累積人生經驗，還是在解鎖罰單成就。」還說再被罰就要解鎖沒去過的瑞士，請粉絲推薦景點，態度非常樂觀。
資料來源：鍾明軒IG、鍾明軒Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
而在鍾明軒去中國旅行後，就被很多人罵是背叛民進黨，讓他一度感到很痛苦。他也提到在幾天前也發了跟蔡英文有關的文章，3個社群平台加起來有近600萬次瀏覽，但都沒得到蔡英文本人或幕僚回應，讓他忍不住想，沒有資源、背景、聲量的普通人，要怎麼讓他們聽到，「跟當年我感受到的那個願意聽人說話的蔡英文，差很多。」除此之外，鍾明軒也提到台北市長候選人沈伯洋，認為他看著大字報念稿，看似在完成製作單位橋段，並對民進黨的表現越來越有疑問，甚至直言「抗中保台」只是拉起選民情緒的口號。
鍾明軒直接提到沈伯洋，並批評民進黨，也被質疑是違反《公職人員選舉罷免法》第56條規定，該項規定指出，投票當日凌晨0時起，全面禁止從事任何競選或助選活動，不僅限於實體造勢或街頭拉票，也涵蓋網路與通訊軟體，像是在FB、IG、Threads、LINE等群組或私人對話框中發文、轉傳、分享任何支持或反對特定候選人、政黨、號次、競選文宣、拉票影片的內容，就連按讚或回應，都可能會被罰10萬元以上、100萬元以下的罰鍰。而政黨、候選人等法定對象，則是20萬元以上、200萬元以下罰鍰。
鍾明軒認了發文後掉粉 直言不喜歡裝模作樣
而對於發文爭議，鍾明軒也再度發文回應，表示自己在發表對台灣社會看法後，粉絲就一直掉，但他還是感謝每個曾經或現在在看的人。鍾明軒說到自己還在旅行、閱讀、過生活，所以想法會隨著經歷改變、修正，「如果要為了維持某種形象，就要繼續說謊、裝模作樣，那樣的鍾明軒連我自己都不喜歡。」
鍾明軒表示或許自己未來某支影片、某篇貼文，讓退追蹤的粉絲再度產生共鳴、重新追蹤，「但我希望你始終保持質疑，因為我的想法不一定是對的，我沒有經歷過你的人生，也當不了你人生的導師。」喊話網友要有自己的想法。鍾明軒也嘆社群是個表象的世界，若網友有機會遇見他本人，希望可以跟自己對談、交換想法，「我想那會比螢幕上的任何數字都認真。」
鍾明軒列歷年案例：是否違法交給主管機關認定
然而，在傳出恐被罰款百萬後，鍾明軒再度發文回應，表示自己查了過往真實案例，並列舉2024年陳彥吉發文「我們的選哲！一定要盈！」、同年馬晟恩發文「我投柯文哲」，兩件中選會皆決議不罰；2025年聯合報在罷免投票日批評民進黨的反共操作及大罷免動員，最後選委會也決定不罰。
鍾明軒坦承這雖然不代表自己也會沒事，但澄清爭議文章並不是要大家投給誰、或不要投誰，「是否違法，就交給主管機關依法認定。」他也提到之前拍片誤闖第三核能發電廠周邊的禁飛區，被交通部民用航空局依據相關法規開罰33萬元，這次網友幫他升級到100萬元，讓他忍不住笑說：「我到底是在累積人生經驗，還是在解鎖罰單成就。」還說再被罰就要解鎖沒去過的瑞士，請粉絲推薦景點，態度非常樂觀。
資料來源：鍾明軒IG、鍾明軒Threads
更多「2026九合一」相關新聞。