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拚翻轉藍天！ 温世政選後「想先好好睡一覺」

▲民進黨南投縣長候選人温世政完成投票。（畫面來源：温世政競辦提供）

九合一選舉投票持續進行，南投縣長許淑華今（28）日上午馬不停蹄，繼走訪水里、竹山後，再赴名間鄉及南投市，陪同蔡宗智、張嘉哲等人投票，隨後許淑華也前往三玄宮完成投票。面對爭取連任，許淑華坦言前一晚少眠，但心情比四年前更加從容，期待南投投票率突破七成。而為何一早選擇走訪這四個鄉鎮市？許淑華縣長表示，除了張嘉哲爭取連任，水里、竹山及名間的聯合團隊候選人都是首次參選鄉鎮長，因此希望親自陪同投票，給予鼓勵與信心。她也感謝縣黨部主委游顥一路同行，並重申此次聯合作戰的目標是「13＋1全壘打」。談及選舉心情，許淑華表示，相較四年前首次參選縣長，這次選戰按照既定節奏進行，心情更加放鬆。過去南投縣五合一選舉投票率普遍約七成，今天不少投票所出現排隊人潮，期待此次能突破七成。她也提醒年滿18歲的青年踴躍參與公投，並感謝第一線選務人員的辛勞，期盼投開票作業順利圓滿。民進黨南投縣長候選人温世政則是於上午，在同黨立委羅美玲陪同下完成投票，温世政語帶沙啞地表示，這次參選一路走來很感謝大家支持，相信這次選舉結果會非常順利，明（29）日就會啟動謝票行程，選後也希望能睡一覺好好休息。