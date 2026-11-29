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柯志恩4年磨一劍惜敗

尊邁牌走中間路線

洋流外溢衝選情

陳其邁高支持度難跨越

國民黨不是沒機會 但需願意彎下身

2026年地方大選塵埃落定，國民黨原本期待翻轉高雄，但柯志恩苦戰到最後，仍惜敗民進黨賴瑞隆10萬票。4年前臨危授命南下的她，敗選後沒有離開，而是用4年走遍高雄38個行政區，這次更將選情一路拉鋸至最後一刻。這場選舉也讓國民黨看見，藍營並非沒有機會，選民對昔日韓國瑜執政留下的政治陰影也逐漸淡化，但要重新贏得高雄人的信任，不能只靠選舉的短期動員，更重要的是願不願意彎下身、長期經營地方，即使身處逆風，也不輕言放棄。開票夜的高雄，柯志恩競選總部前的大螢幕上，藍綠票數一度拉鋸。國民黨原本期待，高雄能繼2018年韓國瑜之後，再度迎來政黨輪替，但最終柯志恩以67萬票惜敗給民進黨賴瑞隆77萬票，兩人相差10萬票，未能完成「綠地變藍天」的志業。時間回到4年前，學者出身的柯志恩臨危授命南下參選，面對高雄市民對韓國瑜尚未平復的情緒，最終吞下敗仗。但她沒有回到台北，而是留在高雄，走遍38個行政區，從美濃的田埂到前鎮的漁港，持續經營地方。4年下來，她試圖把異鄉走成故鄉，也讓「不離開」成為她這次挑戰民進黨的重要基礎。國民黨在高雄向來處於結構性劣勢，面對現任市長陳其邁的高支持度，柯志恩選戰策略主打「尊邁牌」，試圖奠基於陳其邁的施政評價，再提出優化政見，包括「演唱會經濟2.0」等，爭取中間與淺綠選民。她也看準民進黨市長初選後的派系整合問題，將攻防焦點放在對手賴瑞隆所屬的「新潮流」，盼在地方政治版圖中找到突破口。不過，面對賴瑞隆兒子校園霸凌爭議，重創其過往營造的親民形象時，柯志恩初期選擇克制，直言「選舉不該把家人牽扯進來」，雖然贏得部分中間選民的認同，但在選戰高度競爭的情況下，某種程度上也讓對手得以止血回防，留下喘息空間。原先國民黨盤算，台北市長蔣萬安能以強大「母雞」態勢南下拉抬柯志恩選情，但在選戰後期，民進黨對手沈伯洋掀起的「洋流」效應發酵，讓蔣萬安自顧不暇，連帶全台媒體曝光焦點也集中台北，在缺乏全國性聲量奧援下，讓本就處於劣勢的柯志恩，在空戰上更加吃力。雖然柯志恩在選後倒數期間撩落去，不僅接受《三立》、歷史老師呂捷專訪破圈，甚至選前倒數48小時開直播，Cosplay成AI影片中的「鐵拳教育」柯志恩，都展現想要吸取年輕乃至中間選民的企圖心，但這些操作能否轉化為實際選票，仍受到選戰時間與地方結構的限制。柯志恩極力尊重的陳其邁，也成為她勝選的一堵高牆，高雄市民投票時，考量的不只是政黨，也包括對即將卸任的陳其邁施政成績單。過去幾年，陳其邁以「緊緊緊」的拚命三郎姿態，陪伴高雄走過轉型，帶動演唱會經濟與科技產業進駐。對不少選民而言，這張選票也是對陳其邁6年付出的肯定，即使柯志恩努力爭取跨越藍綠，但陳其邁的施政評價和支持，仍是賴瑞隆的重要助力。從這次柯志恩的得票數來看，當年韓國瑜對於高雄的政治傷痕確實逐步淡化，選民願給國民黨一個理性檢視的機會，但這並不必然代表政黨版圖自動翻轉。在綠營深耕多年的高雄，國民黨要重新贏得信任，不能再依賴單一政治明星的旋風，而需要持續的地方經營和市政論述，柯志恩4年的努力，讓國民黨在高雄再看見競爭力，但距離執政仍差最後一段路。柯志恩不是輸給了對手賴瑞隆，這場選舉證明，國民黨在高雄並非毫無機會，但要真正翻轉，不能只靠候選人的努力，更考驗黨中央願不願意投入資源、地方組織能否長期深耕，柯志恩用4年時間證明，國民黨要在高雄重新取得信任，必須走進地方、彎下身與市民建立連結，而不是等到選舉才開始動員。這份經驗，才是國民黨最應該從她身上學到的事。