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分區 對戰組合（客場 vs. 主場） 小組賽戰績與晉級身分 東區八強 #4 波士頓塞爾提克（客） vs. #1 底特律活塞（主） 活塞：A組第1（3勝1負，淨勝+46） 塞爾提克：外卡（淨勝+67） 東區八強 #3 亞特蘭大老鹰（客） vs. #2 費城76人（主） 76人：B組第1（3勝1負，淨勝-12） 老鷹：C組第1 西區八強 #4 聖安東尼奧馬刺（客） vs. #1 達拉斯獨行俠（主） 獨行俠：A組第1（4勝0負，淨勝+40） 馬刺：外卡（3勝1負，淨勝+48） 西區八強 #3 曼菲斯灰熊（客） vs. #2 波特蘭拓荒者（主） 拓荒者：C組第1（3勝1負） 灰熊：B組第1



2026年美國職籃（NBA）盃小組賽於今（28）日正式劃下句點，聖安東尼奧馬刺在主場完成最多落後20分的史詩級大逆轉，以99：96氣走洛杉磯湖人，奪下最後一張門票，本屆NBA盃東西區八強淘汰賽名單與對戰組合正式全數出爐。人氣豪門洛杉磯湖人與金州勇士雙雙在小組賽止步遭到淘汰，而驚險搶下西區外卡第4種子的馬刺，則將在八強賽作客挑戰西區頭號種子達拉斯獨行俠，讓新世代狀元郎文班亞馬（Victor Wembanyama）與弗拉格（Cooper Flagg）領銜的經典德州內戰「牛馬大戰」將在淘汰賽舞台碰頭。在小組賽最後一天的西區生死戰中，湖人上半場一度領先多達20分、半場打完仍握有54：38的16分優勢，然而第三節風雲變色，馬刺單節轟出30：14的狂暴攻勢，靠著強森（Keldon Johnson）在第三節終了前2秒命中底角三分追平比數，末節更在終場前43秒文班亞馬罰球不中後，由後衛卡斯爾（Stephon Castle，全場26分、9助攻）抓下關鍵進攻籃板並飆進致命三分球鎖定勝局。文班亞馬此役出戰34分34秒，25投10中攻下25分、16籃板、2助攻、4抄截與2阻攻，賽後文班亞馬不僅盛讚這是球隊本季至今最棒的一場勝利、高喊「在攻防兩端統治籃下就是我未來贏得MVP的方式」。談到全場罰球8罰僅3中時更幽默自嘲：「我想在罰球這方面，我大概和歐尼爾（Shaquille O'Neal）差不多！」隨著這場敗仗，湖人（15勝4負）與無緣小組龍頭的勇士雙雙遭到淘汰，未來兩周將改打兩場一般例行賽。而戰績升至16勝4負登上西區龍頭的馬刺，則以西區C組第二拿下西區外卡門票。八強淘汰賽，西區上演「牛馬大戰」，第4種子馬刺客場對決第1種子獨行俠，第3種子曼菲斯灰熊則將作客挑戰第2種子波特蘭拓荒者。東區方面，亞特蘭大老鷹在末節逆轉絕殺波士頓塞爾提克，以東區第3種子之姿前進費城挑戰第2種子76人。塞爾提克雖退居C組第二，仍憑藉全聯盟最高的小組賽淨勝分奪下東區外卡第4種子，將作客挑戰東區頭號種子底特律活塞。八強賽將於台灣時間12月4日與12月5日在高順位種子主場開打，八強與四強賽皆計入例行賽戰績與個人數據統計；最終冠軍決賽則不計入例行賽，將於12月11日在印第安納波利斯的辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）隆重登場。至於公鹿、黃蜂、爵士與國王則皆以0勝4負結束本屆小組賽征程。