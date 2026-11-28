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地方公職人員選舉及全國性公民投票今（28）日登場，返鄉投票人潮持續湧現，交通部預計比上一次選舉同期增加近30萬人次、成長28%。明日即將迎來返程高峰，臺鐵公司加開西部幹線彰化往七堵1列次區間快班次，旅客可透過臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。新增的區間快6402次，沿途停靠彰化（14:45開）、新烏日、臺中（15:14開）、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、臺北（18:12到）、松山、南港、汐止、七堵(18:49到)，歡迎旅客多加利用搭乘臺鐵。今年民眾返鄉投票需求相當踴躍，相較2022年地方公職人員選舉投票前一日，高鐵、台鐵、國道客運及國內空運實際旅運量分別成長60%、21.2%、17%及6%，其中高鐵、台鐵及國道客運合計疏運135.3萬人次，較上屆選舉同期增加近30萬人次，成長約28%，台鐵運量更超過今年中秋節連假前一日。