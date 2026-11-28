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2026九合一地方選舉於11月28日落幕，這場選戰不僅為新北市、嘉義市、宜蘭縣的藍白整合模式打下分數，也反映出竹北市提名摩擦後的民意動向。隨著選舉結束，即將到來的是2028大選，經歷過2024的破局與2026的實戰磨合，無論是國民黨中央乃至於立法院黨團、甚至是知悉台中事務的地方人士都定調，藍白合是必然，只是進入怎麼合的深水區，國民黨團書記長許宇甄認為「不被操弄的民調」可當作參考依據之一；地方人士點出，白營已看清「誰有信用、誰沒信用」，未來可私下談妥再公布；黨中央人士則以「實力原則」與承諾為重，直言「時間是最無情的劊子手」，若沒打從心裡相互尊重與結合，協議寫再清楚也沒用。2026地方大選結果出爐，國民黨驚險守住台北市、新北市，但藍白合作的宜蘭縣、嘉義市、藍白分裂的竹北市以及受到外溢的新竹縣全部敗選，就連過去被視為「藍白合示範區」的台中市也失守，不過民眾黨在這次選舉收穫頗多，不僅市議員從上一屆14席增加到突破30席，其中台北市6名議員全壘打、新北市、台中市、新竹縣、新竹市、彰化縣也能順利成立黨團。對於選後的藍白合，黨中央人士直言，經歷2024的教訓後，藍白合的大方向基本上已經確定。他分析，2026在嘉義市、宜蘭縣之所以能順利整合藍白，關鍵在於依循了客觀的民調與「實力優先」原則；反觀竹北市出現摩擦，則是因為民眾黨在擁有新竹市執政基礎後，想開拓新版圖，但雙方人選在基層耕耘仍有落差。國民黨立法院黨團書記長許宇甄也認為，藍白本就是兩個獨立政黨，各有組織和基因文化，政黨合作本就是「競合」關係，有競爭不代表不能合作。她強調，藍白在立法院已有許多政策協商與共同推動法案的經驗，2026的地方磨合將成為深化互信的過程。不過她也認為，內參民調仍是未來合作的重要參考依據之一，但前提是「不能有被操弄的民調」。談到2028的具體合作模式，黨中央人士認為，立委與縣市長類似是單一選區制，只能有一人出線，而從2026模式來看，多是「現任優先」，在國民黨多數現任立委已勝選的選區，民眾黨的空間相對較低，白營屆時能爭取多少席次，端看能推出多強的人選。至於「總統大選」的部分，黨中央人士認為合作空間相當大，畢竟整個中央政府需要非常多人才，屆時不管藍或白的人才，都有發揮的空間；加上兩黨高層都深知必須下架民進黨，「賴清德已經天怒人怨」，這讓2028的藍白合具備高度正當和必要性。只是2028是否需要簽署更詳細的協議來避免重演2024翻盤？該人士直言「協議寫再清楚都沒用」，若沒打從心裡相互尊重與結合，寫出來也只是一個字，真正的承諾是在每個人心裡。他更警告，「時間是最無情的劊子手」，選民或許會接受政治人物一選再選，但政治人物若時間到了，就要退場了。知悉台中事務的地方人士也持相同看法。他形容，藍白在立法院的合作與國會多數是保底基礎，如今兩黨已摸清彼此底細，進入「婚後的柴米油鹽醬醋茶」，未來不一定要靠媒體見證，而是私下談妥再公開，但國民黨內「誰守信用、誰不守信用」大家心裡都有數。「不是你的朋友，就會是你的敵人」，該人士舉時代力量為例，當年民進黨給它資源慢慢扶持起來，但如今時代力量也不時背刺，那就沒有永遠的敵人或朋友，「如果你今天不跟民眾黨合作，這個人可能是監督你的力量」。該名地方人士認為，黨主席鄭麗文先前在竹北爭議上「不處理才是問題」，在選民強烈期待政黨輪替的壓力下，任何人都不該再在野聯盟內找敵人。黨中央人士則強調，鄭麗文肩負「對內找出最強2028人選、對外協調民眾黨」的雙重責任，但他認為這應是鄭的強項。