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▲阪神虎隊強打佐藤輝明以6年約1.2億美元加盟芝加哥小熊隊。（圖／美聯社／達志影像）

據多家外媒報導，日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊王牌投手伊藤大海，今（28）日與美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥小熊隊達成合約共識，加上日前以6年1.2億美元網羅的阪神虎隊強打佐藤輝明，寫下大聯盟史上首次「2名選手透過入札制度同時轉戰同一支球團」的紀錄。小熊隊今年休賽季積極補強，短短4天內網羅4名主力級選手，趕在勞資協議到期、封館前夕火速完成戰力布局。回顧小熊隊近幾日的閃電操作，11月25日先是以5年總額1.2億美元簽下先發左投羅傑斯（Trevor Rogers），而在伊藤大海簽約消息曝光後不久，又隨即傳出與老牌後援左投亞布洛（Ryan Yarbrough）達成1年合約共識。短短4天內，小熊隊就「爆買」網羅了4名主力級戰將。小熊隊在今年球季結束後，包括今永昇太在內的6名先發投手，以及外野主力鈴木誠也與哈普（Ian Happ）皆成為自由球員（FA）。由於先發輪值形同必須從零開始重建，球團率先以羅傑斯與伊藤大海填補2個名額；佐藤輝明也被寄予厚望，將成為外野核心的接班人。此外，牛棚同樣有3名投手投入自由市場，因此促成小熊隊簽下亞布洛。據《體育報知》報導，隨著大批主力成為自由球員，財力雄厚的小熊隊清出了將近1億美元的薪資空間。眼看台灣時間12月2日勞資協議（CBA）即將到期、封館幾乎勢在必行，球團也採取先發制人的策略，火速建構新球季的球隊核心。在伊藤大海確定加盟小熊隊後，今年挑戰旅美的日本籍選手大致底定，「入札組」除了伊藤大海、佐藤輝明在小熊隊當隊友，還有平良海馬以5年8000萬美元加盟多倫多藍鳥隊；至於行使海外FA資格的高橋光成，則以1年300萬美元加盟亞利桑那響尾蛇隊。值得一提的是，依照原本規定，入札制度有長達45天的交涉期，但由於大聯盟預計在12月2日進入封館，實質上的交涉期限迫在眉睫。在最後期限逼近下，「入札組」3人以罕見的高效率迅速拍板定案，將在夢想舞台展開全新征戰。