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選舉投票日除了選情備受關注，投開票所內也常發生令人哭笑不得的小插曲。知名主播王乃伃今（28）日前往投票，在社群平台 Threads 上分享了一段親眼目睹的烏龍事件，透露排在她前面的一名民眾疑似因為太過緊張，竟然不小心將自己的「身分證」直接投進了票匭裡。貼文曝光後短短 4 小時內便吸引超過 11 萬人按讚朝聖，網友們的爆笑神回覆更是讓整起事件在網路上掀起熱議。王乃伃今日透過 Threads 帳號發文，無奈又好笑地寫下：「我前面的人太緊張，把身分證投進箱子了⋯」。這則簡短卻畫面感十足的貼文迅速引發廣大網友共鳴，短短 4 小時就累積超過 11 萬個讚、2,000 多則留言以及破萬次分享，成為今日選舉之餘最受矚目的網路話題之一。在留言區中，大批網友紛紛發揮創意接力調侃，其中獲得超過 1.1 萬讚的熱門留言幽默分析：「他只是要確認：一直到開票時，票匭沒有被偷置換」。此番神解立刻引來其他網友接梗笑稱「原來是AirTag？」還有人開玩笑表示：「投票還沒結束，你這樣一發，一堆人發現防止偷換票箱的做法，大家紛紛把身分證投進去」。事實上，過去每次選舉幾乎都會傳出民眾誤將身分證、印章甚至手機投入票匭的案例。依照選罷法相關規定，一旦物品投入票匭後，選務人員在投票結束前不得擅自開啟票匭，誤投證件的民眾通常必須等到下午 4 點投票截止、開始進行開票作業時，才能在監察員與選務人員的見證下領回自己的身分證。提醒民眾前往投票時務必放輕鬆，看清手上的選票與證件再行投入，以免發生「人回來了、身分證卻留在票匭裡」的窘境。