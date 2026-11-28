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數十隻猴子「佔領」泰姬陵！還把噴水池當澡堂

83歲長者、6歲孩童都受害！多國遊客遭猴子咬傷

每年吸引700萬至800萬遊客！管理部門協調不足成難題

猴子攻擊恐釀致命悲劇！泰國7歲男童曾遭寵物猴咬死

印度知名世界遺產泰姬陵（Taj Mahal）近來面臨猴群入侵問題，網路流傳的影片顯示，數十隻猴子在景區內四處跳躍、奔跑，距離遊客僅數公尺，甚至有猴群直接在景區內的噴水池洗澡。隨著猴群在景區內肆虐，遊客遭攻擊的事件也愈來愈頻繁。儘管當局聲稱已著手處理問題，但猴群擾民情況仍未改善，引發外界對旅遊安全的疑慮。綜合外媒報導，印度著名觀光景點泰姬陵近來頻傳猴群出沒及攻擊遊客事件。最新曝光的影片顯示，數十隻猴子在泰姬陵園區內四處亂竄，與遊客的距離僅有短短數公尺，場面相當驚人。另外一段數個月前拍攝的影片也顯示，大批猴子聚集在泰姬陵園區內的噴水池，甚至直接在水池中洗澡。隨著泰姬陵逐漸成為猴群聚集的場所，部分具有攻擊性的猴子也對遊客構成安全威脅，近幾個月更接連傳出遊客遭咬傷送醫的事件。今年9月，泰姬陵有2名遊客遭猴子咬傷，其中包括一名83歲的巴西遊客，2人隨後均被緊急送往醫院接受治療。數週後，英國遊客巴瑞特（Suzanne Ann Barrett）也在泰姬陵皇家大門（Royal Gate）附近遭猴子咬傷手部，被送往醫院治療。類似事件早在今年夏天便已發生。今年8月，一名年僅6歲的孩童在泰姬陵園區東側的建築附近遭猴子咬傷手部；今年7月也有一名南韓遊客在東門附近遭猴子攻擊，導致手部流血，最後由救護車緊急送醫。接二連三的攻擊事件，再度引發外界對泰姬陵遊客安全的疑慮。根據泰姬陵官方網站資料，這座世界知名地標每年吸引約700萬至800萬名遊客造訪。然而，儘管相關主管機關聲稱正在設法解決猴群問題，至今仍未能有效遏止類似攻擊事件發生。目前猴群捕捉工作由阿格拉市政府（Agra Municipal Corporation）負責，印度考古局（ASI）則負責泰姬陵園區內的遊客安全及設施管理。不過，當地媒體指出，相關管理部門之間缺乏充分協調，讓猴群問題更加難以解決。儘管泰姬陵園區內設有急救設施，但隨著遊客遭猴子攻擊的事件一再發生，外界也質疑，當局究竟何時才能提出長期且有效的解決方案，確保遊客安全。事實上，猴子攻擊人類的事件也可能造成致命傷害。泰國去年便曾發生一起悲劇，一名7歲男童在住家外玩耍時，突然遭家中飼養的寵物猴撲倒攻擊。鄰居聽見男童的慘叫聲後，家屬也趕往現場，發現男童全身多處遭咬傷。儘管家屬立即將仍有生命跡象的男童送往醫院搶救，男童最終仍於6月6日傷重不治。