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凱娜克咖啡今誠品西門時光店試營運！免費升級、買一送一優惠一覽

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Kenangan Coffee凱娜克咖啡 誠品西門時光店 資訊

▲Kenangan Coffee凱娜克咖啡台灣熱賣Top6飲品。（圖／凱娜克咖啡提供）

台灣熱賣TOP 6！Kenangan Coffee棕櫚糖拿鐵、叩叩娜鐵推薦

▲凱娜克咖啡冬季新品，左起：絲絨杜拜可可歐蕾、雪霜杜拜可可歐蕾。（圖／凱娜克咖啡提供）

杜拜巧克力用喝的！Kenangan冬季新品「杜拜可可歐蕾」

全台「免費升級」凱娜克咖啡優惠！集點換MBTI保溫杯

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▲凱娜克咖啡誠品西門時光店今起試營運。（圖／凱娜克咖啡提供）

有「印尼星巴克殺手」之稱的東南亞咖啡獨角獸「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」，今天11月28日正式插旗台北西門町！全台第5家「誠品西門時光店」試營運適逢九合一選舉投票日，推出冬季新品「杜拜可可」免費升級、推薦Top6排行榜買一送一開幕優惠；App集點還能免費換超人氣MBTI保溫杯盲盒一次整理。進軍台灣滿9個月的Kenangan Coffee凱娜克咖啡，繼台北信義A11、中壢站前、桃園站前與新竹巨城之後，看準西門町商圈的年輕潮流與觀光人潮，凱娜克咖啡全台第5店進駐「誠品生活西門店」1樓，自11月28日起推出兩波限定開幕好康：◾️，不限會員資格皆可享優惠，投票完就可以搶先朝聖了（凱娜冰系列不適用）。◾️，先把時間筆記下來，準備開喝超划算咖啡優惠好滿足。：台北市萬華區峨眉街52號1樓（誠品生活西門店）新光A11時光店（台北市信義區松壽路11號2樓）中壢站前時光店（桃園市中壢區中正路1號）新光桃站時光店（桃園市桃園區中正路19號B1）新竹巨城時光店（新竹市東區中央路229號4樓）凱娜克咖啡在台深耕9個月，全菜單近50款品項均價落在百元左右，此次也趁著西門店開幕，首次揭曉最受台灣人喜愛的「熱賣前6大人氣飲品」。值得一提的是，這些人氣商品，還通通列入12月5日至6日西門店買一送一菜單，有夠大方。：品牌靈魂招牌！加入印尼低升糖指數天然棕櫚糖，帶出溫和焦糖與堅果香氣，在台熱銷已突破千杯。：台灣限定人氣款，將清香茉莉花茶混調濃醇拿鐵與輕盈乳脂，入喉滑順不膩口。：時下最夯的生椰拿鐵，椰奶與咖啡比例恰到好處，風味清新爽口。：選用中東開心果打造細膩堅果奶香，開幕以來話題度居高不下。：嚴選日本靜岡抹茶粉融合香醇鮮奶，茶韻濃厚回甘。：加入水蜜桃果香的果咖調飲，喝起來清爽不苦澀。迎接冬季甜點系飲品熱潮，凱娜克咖啡汲取全球爆紅的「杜拜巧克力」靈感，將濃郁開心果與巧克力化為2款全新「杜拜可可系列」飲品，每款，貼心區分「不拌派」與「攪拌派」兩種喝法：◾️：在濃醇可可歐蕾頂層覆蓋一層綿密細緻的開心果厚奶蓋，建議直接就口品嚐，享受開心果奶油與可可交織的雙重層次。◾️：將開心果奶油與濃郁巧克力事先完美融合，每一口都能喝到宛如絲絨般的滑順堅果可可香氣。全台5家Kenangan Coffee凱娜克咖啡，12月最新咖啡優惠加碼：◾️新光A11、中壢站前、新光桃站、新竹巨城時光店（誠品西門時光店為12月7日至2027年1月7日）同享優惠。◾️（款式隨機不可挑選，數量有限換完為止）。