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▲鍾明軒（如圖）在投票日發文提到民進黨與沈伯洋等，被檢舉違反《公職人員選舉罷免法》。（圖／翻攝自鍾明軒IG@big_star_ken）

2026九合一大選在今（28）日開始投票，不料網紅鍾明軒卻在投票日凌晨發文，提到民進黨與沈伯洋，遭檢舉是違反《公職人員選舉罷免法》規定，最重恐被罰100萬元，而過往相關案例也因此被翻出，像是前國民黨立委陳學聖，就曾因相關事件被罰60萬元，不過鍾明軒也發文提到歷年沒被罰的案例，最終結果則是要由主管機關認定。鍾明軒在投票日當天，於社群曬了在7年前跟蔡英文的合照，內文還提到台北市長候選人沈伯洋，並批評民進黨近年的改變，遭檢舉是違反《公職人員選舉罷免法》，可能會被罰10萬元以上、100萬元以下的罰鍰。而根據過往案例，2021年桃園市議員王浩宇罷免案投票日當天下午，前國民黨立委陳學聖就在FB發出「眾志成城 罷王必成 下午兩點，投下罷王一票！大家加油！還差一點點！」等文字及投票所照片，被桃園市選委會認定違反《選罷法》，裁處60萬元罰鍰。而同年立委陳柏惟罷免案投票當天，前基進黨發言人李雨蓁也在FB提及「投票所出狀況」等內容，遭台中市選委會認定違反《選罷法》投票日不得從事罷免相關活動的規定，最終裁處50萬元罰鍰。除此之外，2008年第7屆立委選舉暨公投投票日，有民眾於報紙版面刊登助選圖文，也經選委會認定違法裁處17萬元罰鍰。不過也有沒被罰款的案例，鍾明軒也親自發文，表示自己查了過往案例，並列舉2024年陳彥吉發文「我們的選哲！一定要盈！」、同年馬晟恩發文「我投柯文哲」，兩件中選會皆決議不罰；2025年聯合報在罷免投票日批評民進黨的反共操作及大罷免動員，最後選委會也決定不罰。鍾明軒坦承這雖然不代表自己也會沒事，但澄清爭議文章並不是要大家投給誰、或不要投誰，「是否違法，就交給主管機關依法認定。」他也提到之前拍片誤闖第三核能發電廠周邊的禁飛區，被交通部民用航空局依據相關法規開罰33萬元，這次網友幫他升級到100萬元，讓他忍不住笑說：「我到底是在累積人生經驗，還是在解鎖罰單成就。」