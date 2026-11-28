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九合一選舉投票日狀況連連！除了投錯票匭、誤投證件的插曲外，還有不少選民搞不清楚議員選票的圈選規則，差點讓神聖的一票變成廢票，就連工作人員都搞不清楚，不少人在社群平台抱怨，其中一名女網友崩潰發文，表示工作人員還告訴她老公議員選票「可以蓋3個」，讓她急得發文大喊：「議員不是複選題耶！」貼文曝光短短 2 小時便吸引超過 1.7 萬人按讚、44 萬次瀏覽，引發大批網友熱議。一名網友在Threads上發文，急切地向大眾喊話：「各位～～～議員不是複選題耶！！！」並透露現場竟然連工作人員都誤導她老公說「可以蓋3個」，讓她直呼：「我要發瘋～～～～～」。這篇緊急提醒的貼文在短短 2 小時內就累積超過 1.7 萬個讚、450 多則留言以及超過 850 次分享，瀏覽數更衝破 44 萬，不少網友紛紛在底下留言表示身邊也有親友差點蓋錯，直呼「還好有看到這篇」。許多民眾容易將議員選舉的「複數選區制」與「複選題」混淆。所謂的「複數選區」，是指該選區會選出多位當選人，例如應選3席或5席，但對每一位選民而言，手中的議員選票依然是「單記投票」，也就是「每張選票只能蓋1位候選人」。依照《公職人員選舉罷免法》規定，同一張選票上若圈選 2 名（含）以上的候選人，該張選票就會直接被認定為「無效票（廢票）」，且選票一旦領出、蓋錯也無法要求重新領票補蓋。提醒尚未前往投票的民眾，無論是縣市長、縣市議員、里長或公投票，每一張選票都只能圈選1個選項，務必使用選舉委員會提供的圈選工具蓋在指定欄位內，以免寶貴的一票遭到作廢。