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2026九合一選舉今日進行投開票，台北市長選戰備受各國媒體關注，紐約時報提到，現任立委沈伯洋6個月前投入台北市長選戰時，頂著亂髮、完全無地方參選經驗，幾乎沒人看好他能威脅現任市長蔣萬安；但在「變髮」圖強後，他卻把這場選戰打成了出乎意料之外的拉鋸戰。根據紐約時報報導，當沈伯洋（Puma Shen）在六個月前投入台北市長選戰時，幾乎沒人預料到他能對現任市長構成實質威脅。當時的他頂著一頭蓬亂的頭髮，且毫無地方選舉的參選經驗。此外，他過往對抗北京的鮮明立場，也讓他在這座長期由傾向對中採取較和緩路線的政治人物主導的城市裡，顯得勝算渺茫。然而，在剪去長髮後，同時將競選主軸聚焦於校園議題、兒童安全與紓解交通壅塞後，這位犯罪學學者已將這場選戰打成出乎意料的拉鋸戰。當台灣於週六舉行地方公職人員選舉時，沈伯洋若能勝出，不僅將確立他作為黨內政治新星的地位，也將成為北京當局企圖扭轉台灣政局向其傾斜的又一次挫敗。即便沈伯洋最終以些微差距落敗，這樣的結果仍可能提振同屬民進黨的賴清德總統在2028年大選中競選連任的信心。這正是中國最不樂見的局面：賴清德希望台灣走出一條獨立於北京之外的道路，而宣稱擁有台灣主權的北京當局，至今仍拒絕與賴清德及其所屬政黨接觸。正在競選連任的國民黨籍台北市議員徐弘庭（William Hsu）本週告訴紐時，坦言選情非常緊繃，「如果我們輸掉台北，這將代表本黨面臨前所未有的危機。」台灣每四年舉行一次的地方選舉，過去多半圍繞著基層民生議題與候選人個人特質展開。但今年的選戰顯得利害攸關，尤其在戰況異常激烈的台北市，以及緊鄰台北、幅員廣大的新北市。這兩個城市在傳統上都傾向支持國民黨，也就是台灣政治俗稱的「藍營」。紐時提到，現任台北市長蔣萬安直到最近都還被外界視為極具潛力的未來總統人選。外界普遍認為他出身政治世家：對於外界盛傳他是蔣介石非婚生體系的曾孫一事，他始終未曾證實也未否認。他在此次選戰中一邊固守基本盤與拉攏年輕人，但也因松山機場議題以及兒虐案、學校營養午餐品質受到批評。紐時指出，過去以創辦「黑熊學院」對抗中國威脅與假訊息聞名的沈伯洋在2023年正式跨入政壇，被列入民進黨立委不分區名單並在2024年當選，在此次參選台北市長後，他未刻意著墨在中國議題，反而主打兒少安全、交通與市區環境，試圖拉攏各政黨支持者。不過，中國國台辦2024年便將沈伯洋列為「台獨頑固分子」制裁，中國方面並未將此次選戰視為單純的地方選舉，顯然不把此戰視為單純地方選舉。上月更懲戒沈伯洋的父親曾向中國採購的企業，指控他「煽動兩岸對立」。談到沈伯洋此次參選，先前大罷免失敗的標記被烙印在他頭上，身為友人兼幕僚、新北市議員林秉宥表示，罷免雖未成功，卻訓練出一批擅長陸空戰的志工投入助選。透過「肥皂箱」（soap box）的實體活動中，邀請市民排隊提問，談到這股洋流旋風，林秉宥提到，沈伯洋寄望這股基層熱潮能把他推向勝選；前提是得有夠多支持者真的出門投票，紐時則關注，沈伯洋若真贏得大選，將成為民進黨新世代的政治新星。