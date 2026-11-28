新北市議員選戰今（28）日開票掀起世代交替浪潮，宋明宗、蔡明堂、陳啟能、周勝考及陳永福5位老將交棒下一代。截至晚間21時，第2選區全數開完，宋明宗之女蔡佩呈以20,175票率先當選，其餘4席激戰中；此外，陳世軒狂掃逾5.8萬票破紀錄，可望與連任的父親陳明義延續議會父子檔。《NOWNEWS今日新聞》即時更新5大家族交棒戰績與背後故事。
📍【新北議員「政二代五虎將」開票戰績一覽】
新北市第2選區（林口、五股、泰山／應選5席）：蔡佩呈（國民黨／現任議員宋明宗之女）✅ 20,175票（196投開票所全數開完，確定當選）
新北市第4選區（蘆洲、三重／應選9席）：蔡政呈（國民黨／前議員蔡明堂之子）
新北市第4選區（蘆洲、三重／應選9席）：陳俊維（民進黨／現任議員陳啟能之子）
新北市第5選區（板橋／應選9席）：周韋翰（國民黨／現任議員周勝考之子）
新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來／應選5席）：陳韋任（民進黨／現任議員陳永福之子）
🟡林五泰區蔡佩呈：從母姓的12年基層主任，接棒四連霸父親宋明宗
國民黨資深議員宋明宗曾任泰山鄉長及四屆新北市議員，今年宣布不競選連任，交棒由1992年生、34歲的女兒蔡佩呈出征林五泰選區。由於蔡佩呈「從母姓」，父女不同姓氏一度引發選民好奇，她也大方證實並展現融洽父女情。蔡佩呈深耕服務處主任長達12年，主打塭仔圳重劃與輕軌建設，在父親全力陪同掃街下，力拚延續地方服務香火。
🟡三蘆區蔡政呈：「穀保藍」棒球父子檔，挺過選前賄選風波拚接棒
前六連霸議員蔡明堂在2024年立委失利後退居幕後，今年交棒兒子蔡政呈（37歲）角逐三蘆議員。父子倆不僅承襲三代政治世家，更共同耕耘青棒強權「穀保家商」與新北基層棒運。不料投票前3天檢調突搜索總部並查扣2,715萬餘元現金、聲押蔡明堂，隔日法院裁定無保請回；蔡政呈力挺父親、澄清款項為做生意及母親私房錢，父子頂住風波完成選戰。
🟡三蘆區陳俊維：在「市民急診室」長大，走出自己的政治工作者之路
民進黨資深議員陳啟能深耕三蘆多年、致力推動淡水河清淤，今年決定放手交棒33歲的兒子陳俊維。陳俊維自稱是「政治工作者的第二代」，童年幾乎在服務處度過，退伍後歷經總統大選、中央部會與立委辦公室執行總幹事歷練。他曾在處理血癌學生個案時深刻體會基層重擔，如今成為人父後更關注公托、公園共融與育兒政策，以年輕親和力走出自己的路。
🟡板橋區周韋翰：走過母親助選遇難悲慟，扛起父親周勝考服務重擔
國民黨板橋老將周勝考因涉遠雄弊案一審判刑，今年改由43歲的兒子周韋翰披掛上陣。周韋翰坦言童年曾抗拒「議員兒子」身分，先投入營造事業後才在陪伴父親跑基層過程中體會責任，並於4月全民調初選勝出。不料今年6月周韋翰母親一早赴市場為他拉票時不幸遭公車撞擊身亡，父子強忍悲痛互相扶持、走過司法與喪親考驗，力守板橋藍營席次。
🟡大文山區陳韋任：建築專才返鄉接棒，八連霸老將陳永福鞠躬交香火
民進黨「八連霸」議員、議會黨團總召陳永福深耕大文山區逾30年，今年初宣布不再連任，於造勢大會親自為29歲的兒子陳韋任披上彩帶。陳韋任大學就讀建築系，畢業後先任職建築師事務所並加入立委蘇巧慧團隊歷練，再返鄉擔任父親特助。儘管選戰倒數階段曾遭媒體翻出陳永福多年前家庭與扶養爭議，陳韋任仍穩住陣腳、專注訴求都市規劃專業爭取認同。
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新北市第2選區（林口、五股、泰山／應選5席）：蔡佩呈（國民黨／現任議員宋明宗之女）✅ 20,175票（196投開票所全數開完，確定當選）
新北市第4選區（蘆洲、三重／應選9席）：蔡政呈（國民黨／前議員蔡明堂之子）
新北市第4選區（蘆洲、三重／應選9席）：陳俊維（民進黨／現任議員陳啟能之子）
新北市第5選區（板橋／應選9席）：周韋翰（國民黨／現任議員周勝考之子）
新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來／應選5席）：陳韋任（民進黨／現任議員陳永福之子）
🟡林五泰區蔡佩呈：從母姓的12年基層主任，接棒四連霸父親宋明宗
國民黨資深議員宋明宗曾任泰山鄉長及四屆新北市議員，今年宣布不競選連任，交棒由1992年生、34歲的女兒蔡佩呈出征林五泰選區。由於蔡佩呈「從母姓」，父女不同姓氏一度引發選民好奇，她也大方證實並展現融洽父女情。蔡佩呈深耕服務處主任長達12年，主打塭仔圳重劃與輕軌建設，在父親全力陪同掃街下，力拚延續地方服務香火。
前六連霸議員蔡明堂在2024年立委失利後退居幕後，今年交棒兒子蔡政呈（37歲）角逐三蘆議員。父子倆不僅承襲三代政治世家，更共同耕耘青棒強權「穀保家商」與新北基層棒運。不料投票前3天檢調突搜索總部並查扣2,715萬餘元現金、聲押蔡明堂，隔日法院裁定無保請回；蔡政呈力挺父親、澄清款項為做生意及母親私房錢，父子頂住風波完成選戰。
民進黨資深議員陳啟能深耕三蘆多年、致力推動淡水河清淤，今年決定放手交棒33歲的兒子陳俊維。陳俊維自稱是「政治工作者的第二代」，童年幾乎在服務處度過，退伍後歷經總統大選、中央部會與立委辦公室執行總幹事歷練。他曾在處理血癌學生個案時深刻體會基層重擔，如今成為人父後更關注公托、公園共融與育兒政策，以年輕親和力走出自己的路。
國民黨板橋老將周勝考因涉遠雄弊案一審判刑，今年改由43歲的兒子周韋翰披掛上陣。周韋翰坦言童年曾抗拒「議員兒子」身分，先投入營造事業後才在陪伴父親跑基層過程中體會責任，並於4月全民調初選勝出。不料今年6月周韋翰母親一早赴市場為他拉票時不幸遭公車撞擊身亡，父子強忍悲痛互相扶持、走過司法與喪親考驗，力守板橋藍營席次。
民進黨「八連霸」議員、議會黨團總召陳永福深耕大文山區逾30年，今年初宣布不再連任，於造勢大會親自為29歲的兒子陳韋任披上彩帶。陳韋任大學就讀建築系，畢業後先任職建築師事務所並加入立委蘇巧慧團隊歷練，再返鄉擔任父親特助。儘管選戰倒數階段曾遭媒體翻出陳永福多年前家庭與扶養爭議，陳韋任仍穩住陣腳、專注訴求都市規劃專業爭取認同。
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