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九合一大選今（28）日開始投票，網紅鍾明軒卻在凌晨4點發出兩千字長文，談到過去跟前總統蔡英文拍影片的經歷，以及自己對當局的批評，因此被民眾質疑違反《選罷法》檢舉，若情節屬實最重將被開罰100萬元。事實上，鍾明軒可不是第一次被罰錢，今年九月他才因為違法操作無人機被檢舉，被重罰33萬元，無奈地說自己真的不知道。鍾明軒今年9月跟朋友一起去墾丁擺攤賣雞蛋糕，為了豐富影片內容，他在南灣附近操作無人機空拍，沒想到影片公開後，他卻接到了保安大隊電話，才得知自己的影片被檢舉了，原因是他在核三廠附近操作無人機。因為核三廠附近是禁飛區，再加上鍾明軒並沒有事先申請，儀器上也沒有貼上註冊號碼，因此來來回回下來，他一共收到了33萬元的巨額罰單，不過他承認確實是自己的疏忽，因此也不能怪誰，但他表示，並非所有民眾都會熟悉空拍場域，若是核三廠附近是敏感禁止空拍區的話，希望當地可以直接設置「禁止空拍」的警語。九合一大選今日正式舉辦，根據《公職人員選舉罷免法》規定，投票日當日0時起，就禁止所有競選、助選活動，其中也包括在網路上分享自己支持／反對的候選人，若是情節屬實，最重將被罰100萬罰金。然而網紅鍾明軒卻在凌晨4點12分，在社群發出了2000字長文，其中提到自己過去和蔡英文合作拍片的點滴，不過現在的自己卻因為前往中國旅遊，被許多網友罵親中，變成了許多人撻伐的人物之一，疑似批評當局的言論，被質疑違反《選罷法》檢舉，萬華分局也接獲報案，將搜集相關證據函送選委會調查。