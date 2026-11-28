2026九合一地方選舉投票時間至今（28）日下午4時止，結束投票後將開始開票。不只前總統蔡英文太緊張，將印章遺留在投票所，更有民眾不小心將身分證投進票匭，須等全部開票結束才能取回。中選會提醒，選罷法規定不得將選票以外的東西投入票匭，違者可處5000元以上、5萬元以下罰鍰。至於若是選票投錯票匭，仍屬有效投票，會予以計票。
身分證誤投票匭怎麼辦？等開票完才能領回
民眾久違投票太緊張，主播王乃伃在Threads發文透露，直擊前方民眾誤將身分證連同選票一起丟進票匭內，這幾乎是每次選舉都會發生的烏龍事件。根據過往經驗，現場監票人員也表示，當事人須等全部開票完畢才能領回身分證。
根據中選會投開票作業程序，今（28）日下午4時整宣布投票時間截止，屆時會封鎖票匭，待開票時會查驗票匭並開封。若真的不小心將手中的身分證也一併投進票匭內，可先通知選務人員，等待全部開票結束後再領回。
不過根據選罷法規定，選舉人不得將選票以外之物投入票匭，若是惡意為之，違者可處5000元以上、5萬元以下罰鍰。
選票投錯票匭不用慌！議員票、公投票仍可計票
此外，今年滿20歲選舉人共可領到4張選票，分別是縣市長、議員、里長、公投票。不少民眾在圈選完畢後，已小心翼翼將選票對內摺好，才發現議員、公投的票匭都是白色，不像「縣市長、里長」分別為黃色與粉紅色容易區分，只能從「較長、較厚」的外觀猜測是否為議員票，十分擔心自己投錯票匭，讓寶貴的一票變成廢票。
根據「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票投開票所工作人員手冊」規定，若是不小心將議員選舉票投入公投票匭，或是將公投票誤投進議員票匭，皆屬有效投票，會依法認定該選票圈選為有效或無效，並予以計票。
資料來源：中選會
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民眾久違投票太緊張，主播王乃伃在Threads發文透露，直擊前方民眾誤將身分證連同選票一起丟進票匭內，這幾乎是每次選舉都會發生的烏龍事件。根據過往經驗，現場監票人員也表示，當事人須等全部開票完畢才能領回身分證。
根據中選會投開票作業程序，今（28）日下午4時整宣布投票時間截止，屆時會封鎖票匭，待開票時會查驗票匭並開封。若真的不小心將手中的身分證也一併投進票匭內，可先通知選務人員，等待全部開票結束後再領回。
不過根據選罷法規定，選舉人不得將選票以外之物投入票匭，若是惡意為之，違者可處5000元以上、5萬元以下罰鍰。
此外，今年滿20歲選舉人共可領到4張選票，分別是縣市長、議員、里長、公投票。不少民眾在圈選完畢後，已小心翼翼將選票對內摺好，才發現議員、公投的票匭都是白色，不像「縣市長、里長」分別為黃色與粉紅色容易區分，只能從「較長、較厚」的外觀猜測是否為議員票，十分擔心自己投錯票匭，讓寶貴的一票變成廢票。
根據「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票投開票所工作人員手冊」規定，若是不小心將議員選舉票投入公投票匭，或是將公投票誤投進議員票匭，皆屬有效投票，會依法認定該選票圈選為有效或無效，並予以計票。